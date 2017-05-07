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Зинедин Зидан: у нас остались два финала в чемпионате

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу над "Гранадой" (4:0) в выездном матче 36-го тура Примеры.

"Теперь у нас остались два финала в чемпионате. Все в наших руках. Сегодня я предоставил игровое время тем, кто получал его мало, и вы увидели, что все игроки "Реала" в хорошей форме", - цитирует тренера Marca.
Теги: Зидан Реал Гранада
Сегодня, 10:04
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№1 Написал: Jana Kazak (Сегодня, 10:11) #
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Болеет за:
«Ростов»
sunglasses


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Ростов Чемпион!
Регистрация: 20.09.2015
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