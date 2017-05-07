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Хосеп Гвардиола: забить пять мячей "Кристал Пэлас" - это достижение

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о матче с "Кристал Пэлас" (5:0).

"Голы в начале каждого из таймов помогли нам победить. Это важная победа. Недавно соперник не оставил шансов "Арсеналу". Забить пять мячей такой команде - это достижение", - цитирует Гвардиолу официальный сайт клуба.
Теги: Гвардиола Манчестер Сити Кристал Пэлас
Сегодня, 10:26
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