Роберт Евдокимов: исторически хорошо играем с "Краснодаром", я ещё как тренер "КамАЗа" их обыгрывал

Главный тренер "Оренбурга" после победы над "Краснодаром" отметил, что его команда умеет играть с этим соперником и поблагодарил заполнивших стадион болельщиков.



- Знаем силу атаки "Краснодара", но мы хорошо изучили эту команду. Исторически хорошо с ней играем: в первом круге вничью с "Краснодаром" сыграли, в Кубке до дополнительного времени дошли. Я ещё как тренер "КамАЗа" их обыгрывал. Сегодня была сумасшедшая отдача плюс отличная поддержка болельщиков. Несмотря на то, что мы идём в нижней части таблицы, они нас так поддерживают, что и позволяет нам вместе с руководством и командой решать задачу по выживанию в Премьер-лиге, - сказал Евдокимов в эфире канала "Наш Футбол".