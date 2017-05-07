Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 26 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
17:13
Вадим Евсеев: не ожидал, что под моим руководством "Текстильщик" выиграет 6 матчей из 6-ти (2)
Вадим Евсеев: не ожидал, что под моим руководством "Текстильщик" выиграет 6 матчей из 6-ти (2)
16:05
Показал козу быкам (4)
Показал козу быкам (4)
16:01
Роберт Евдокимов: исторически хорошо играем с "Краснодаром", я ещё как тренер "КамАЗа" их обыгрывал (2)
Роберт Евдокимов: исторически хорошо играем с "Краснодаром", я ещё как тренер "КамАЗа" их обыгрывал (2)
14:34
Игорь Колыванов: "Терек" – неудобный соперник для любого клуба, но "Зенит" приложит все усилия для победы
Игорь Колыванов: "Терек" – неудобный соперник для любого клуба, но "Зенит" приложит все усилия для победы
14:03
Сергей Шавло: своим уходом в раздевалку Каррера показал, что ему не все равно, как играла команда (1)
Сергей Шавло: своим уходом в раздевалку Каррера показал, что ему не все равно, как играла команда (1)
11:04
Антонио Конте - журналистам: у нас есть еще один итальянский тренер, который выиграет титул. Это Массимо Каррера (15)
Антонио Конте - журналистам: у нас есть еще один итальянский тренер, который выиграет титул. Это Массимо Каррера (15)
Роберт Евдокимов: исторически хорошо играем с "Краснодаром", я ещё как тренер "КамАЗа" их обыгрывал
Главный тренер "Оренбурга" после победы над "Краснодаром" отметил, что его команда умеет играть с этим соперником и поблагодарил заполнивших стадион болельщиков.
- Знаем силу атаки "Краснодара", но мы хорошо изучили эту команду. Исторически хорошо с ней играем: в первом круге вничью с "Краснодаром" сыграли, в Кубке до дополнительного времени дошли. Я ещё как тренер "КамАЗа" их обыгрывал. Сегодня была сумасшедшая отдача плюс отличная поддержка болельщиков. Несмотря на то, что мы идём в нижней части таблицы, они нас так поддерживают, что и позволяет нам вместе с руководством и командой решать задачу по выживанию в Премьер-лиге, - сказал Евдокимов в эфире канала "Наш Футбол".
- Знаем силу атаки "Краснодара", но мы хорошо изучили эту команду. Исторически хорошо с ней играем: в первом круге вничью с "Краснодаром" сыграли, в Кубке до дополнительного времени дошли. Я ещё как тренер "КамАЗа" их обыгрывал. Сегодня была сумасшедшая отдача плюс отличная поддержка болельщиков. Несмотря на то, что мы идём в нижней части таблицы, они нас так поддерживают, что и позволяет нам вместе с руководством и командой решать задачу по выживанию в Премьер-лиге, - сказал Евдокимов в эфире канала "Наш Футбол".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.