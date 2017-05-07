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Роберт Евдокимов: исторически хорошо играем с "Краснодаром", я ещё как тренер "КамАЗа" их обыгрывал

Главный тренер "Оренбурга" после победы над "Краснодаром" отметил, что его команда умеет играть с этим соперником и поблагодарил заполнивших стадион болельщиков.

- Знаем силу атаки "Краснодара", но мы хорошо изучили эту команду. Исторически хорошо с ней играем: в первом круге вничью с "Краснодаром" сыграли, в Кубке до дополнительного времени дошли. Я ещё как тренер "КамАЗа" их обыгрывал. Сегодня была сумасшедшая отдача плюс отличная поддержка болельщиков. Несмотря на то, что мы идём в нижней части таблицы, они нас так поддерживают, что и позволяет нам вместе с руководством и командой решать задачу по выживанию в Премьер-лиге, - сказал Евдокимов в эфире канала "Наш Футбол".
Теги: Евдокимов Краснодар Оренбург
Сегодня, 16:01
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(2)
№2 Написал: Eric Cantona Оренбург (Сегодня, 18:14) #
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Цитата: debil
Сдали интресно кто факт владелец оренбурга и как договорился с южным городом

кусок ты говна жалко тебя не сдали при рождении


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"Нет предела человеческой мерзости" Светоч
Регистрация: 26.04.2017
№1 Написал: debil (Сегодня, 17:17) #
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  •  (2)

Сдали интресно кто факт владелец оренбурга и как договорился с южным городом
Регистрация: 30.06.2016
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