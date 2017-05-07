Показал козу быкам

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Грузинский форвард "Оренбурга" Элгуя Лобжанидзе забил команде Шалимова решающий гол в начале второго тайма. "Краснодар" провёл одну из худших игр в сезоне и не смог воспользоваться осечкой "Ростова" в матче с "Арсеналом" и оторваться от них в борьбе за еврокубковую зону.
Воскресную программу 27-го тура российской премьер-лиги открывал матч в Оренбурге. Местная команда с одноимённым названием принимала стремящийся остаться в зоне еврокубков и, при некоторой доле удачи, побороться за тройку призёров "Краснодар". Новички лиги вовсю сражаются за то, чтобы остаться в ней по итогам дебютного сезона с "Арсеналом" и "Крыльями", куда более опытными в таких делах клубами, и пока что экзамен выдерживают с честью.
Несмотря на немалые потери перед игрой с краснодарцами (игру пропускали Габулов, Кержаков, Кацалапов, Абакумов, Ойеволе и Малых), главный тренер хозяев Роберт Евдокимов был оптимистичен перед матчем. У "Краснодара" также не всё в порядке с составом. Основной голкипер и кандидат в сборную Крицюк выбыл до конца сезона, в заявку также не попали Шишкин, Торбинский и Мамаев. В первом круге "Оренбург" сумел отобрать очки у сегодняшнего соперника на выезде в весёлом матче с шестью забитыми мячами. За "быков" тогда забивал Ари, выступающий сейчас за "Локомотив" на правах аренды, Перейра, оставшийся в запасе на этот матч, и защитник Мартынович, а у оренбуржцев дубль оформил Полуяхтов и ещё одним голом отметился Бреев.
"Краснодар" взрывал медиапространство перед матчем заявлениями о некачественном судействе в чемпионате России, и интересно было посмотреть, как справится с обслуживанием их игры главный арбитр этой встречи Михаил Вилков, получивший изрядную долю критики от клуба Сергея Галицкого. Стоит признать, что с давлением судья и его бригада справились на отлично. Большей частью из-за того, что до начала второго тайма на поле было мало чего интересного. Вроде бы обе команды пытались начать играть активно с первых минут встречи, но не сумев отобрать инициативу друг у друга, завязли в попытках контролировать мяч в центре поля.
Самым активным у хозяев был Благой Георгиев. Если первый его удар разминулся с воротами на автобусную остановку, то второй прошёлся чуть выше перекладины. Успевал болгарин и на своей половине поля, иногда цепляя футболистов "Краснодара", притормаживая их итак не слишком резвые атаки.
Обе команды играли по схеме в одного форварда. У хозяев на острие вышел Лобжанидзе, у гостей, понятное дело, Смолов. Эту заочную дуэль лучший бомбардир премьер-лиги прошлого и этого сезонов выиграть не смог. Грузин вонзил мяч в сетку с пары метров, открыв счёт на 49-ой минуте на добивании после удара головой от одноклубника по воротам Синицына и последующего сэйва голкипера.
После пропущенного мяча "Краснодар" занервничал, что вылилось в справедливое предупреждение Газинскому, не сдержавшему нервы после свистка арбитра. Ту же страсть в игре "быкам" сегодня показать не удалось. Шалимов пытался освежить атаку, выпустив вместо Вандерсона Перейру, но уругваец попытался ударить по воротам Руденко лишь раз, да и этот удар заблокировали.
Вышедшие вскоре Подберёзкин и Лаборде также не смогли растормошить чёрно-зелёное сонное царство. Концовка игры прошла в хаотичных попытках "Краснодара" дальними ударами поразить ворота хозяев поля. Смолов сигнализировал Вилкову, что Руденко который раз слишком долго вводит мяч в игру, Шалимов обречённо смотрел на поле каменным взглядом. "Оренбург" в таких условиях забил и второй, но Вилков спустя пару секунд его отменил.
Не знаю, повлияло ли на это странное, как показалось сначала, решение то заявление "Краснодара" о судействе, но конечного результата в виде очков оно "быкам" точно не принесло. "Краснодар" упускает шанс подобраться к ЦСКА и "Зениту" и не пользуется подарком "Ростова" в матче с "Арсеналом". Борьба за еврокубковое место ещё впереди. "Оренбург" же поднимается на 13-ую строчку в турнирной таблице, отрываясь от зоны вылета на четыре балла.
Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
Чемпионат России, 27-ой тур
"Оренбург" 1-0 "Краснодар"
Гол: Лобжанидзе, 48
"Оренбург": Руденко, Андреев, Полуяхтов, Воробьёв (Бреев, 75), Афонин, Сиваков, Георгиев, Парняков (Ефремов, 90+1), Драгун, Григорьев, (Нехайчик, 74), Лобжанидзе.
"Краснодар": Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Петров (Лаборде, 77), Жигулёв, Каборе, Классон (Подберёзкин, 69), Смолов, Вандерсон, (Перейра, 57).
Предупреждения: Парняков, 40; Афонин, 40; Руденко, 86 - Смолов, 38; Вандерсон, 39; Газинский, 53
"Оренбург" 1-0 "Краснодар"
Гол: Лобжанидзе, 48
"Оренбург": Руденко, Андреев, Полуяхтов, Воробьёв (Бреев, 75), Афонин, Сиваков, Георгиев, Парняков (Ефремов, 90+1), Драгун, Григорьев, (Нехайчик, 74), Лобжанидзе.
"Краснодар": Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Петров (Лаборде, 77), Жигулёв, Каборе, Классон (Подберёзкин, 69), Смолов, Вандерсон, (Перейра, 57).
Предупреждения: Парняков, 40; Афонин, 40; Руденко, 86 - Смолов, 38; Вандерсон, 39; Газинский, 53
Воскресную программу 27-го тура российской премьер-лиги открывал матч в Оренбурге. Местная команда с одноимённым названием принимала стремящийся остаться в зоне еврокубков и, при некоторой доле удачи, побороться за тройку призёров "Краснодар". Новички лиги вовсю сражаются за то, чтобы остаться в ней по итогам дебютного сезона с "Арсеналом" и "Крыльями", куда более опытными в таких делах клубами, и пока что экзамен выдерживают с честью.
Несмотря на немалые потери перед игрой с краснодарцами (игру пропускали Габулов, Кержаков, Кацалапов, Абакумов, Ойеволе и Малых), главный тренер хозяев Роберт Евдокимов был оптимистичен перед матчем. У "Краснодара" также не всё в порядке с составом. Основной голкипер и кандидат в сборную Крицюк выбыл до конца сезона, в заявку также не попали Шишкин, Торбинский и Мамаев. В первом круге "Оренбург" сумел отобрать очки у сегодняшнего соперника на выезде в весёлом матче с шестью забитыми мячами. За "быков" тогда забивал Ари, выступающий сейчас за "Локомотив" на правах аренды, Перейра, оставшийся в запасе на этот матч, и защитник Мартынович, а у оренбуржцев дубль оформил Полуяхтов и ещё одним голом отметился Бреев.
"Краснодар" взрывал медиапространство перед матчем заявлениями о некачественном судействе в чемпионате России, и интересно было посмотреть, как справится с обслуживанием их игры главный арбитр этой встречи Михаил Вилков, получивший изрядную долю критики от клуба Сергея Галицкого. Стоит признать, что с давлением судья и его бригада справились на отлично. Большей частью из-за того, что до начала второго тайма на поле было мало чего интересного. Вроде бы обе команды пытались начать играть активно с первых минут встречи, но не сумев отобрать инициативу друг у друга, завязли в попытках контролировать мяч в центре поля.
Самым активным у хозяев был Благой Георгиев. Если первый его удар разминулся с воротами на автобусную остановку, то второй прошёлся чуть выше перекладины. Успевал болгарин и на своей половине поля, иногда цепляя футболистов "Краснодара", притормаживая их итак не слишком резвые атаки.
Обе команды играли по схеме в одного форварда. У хозяев на острие вышел Лобжанидзе, у гостей, понятное дело, Смолов. Эту заочную дуэль лучший бомбардир премьер-лиги прошлого и этого сезонов выиграть не смог. Грузин вонзил мяч в сетку с пары метров, открыв счёт на 49-ой минуте на добивании после удара головой от одноклубника по воротам Синицына и последующего сэйва голкипера.
После пропущенного мяча "Краснодар" занервничал, что вылилось в справедливое предупреждение Газинскому, не сдержавшему нервы после свистка арбитра. Ту же страсть в игре "быкам" сегодня показать не удалось. Шалимов пытался освежить атаку, выпустив вместо Вандерсона Перейру, но уругваец попытался ударить по воротам Руденко лишь раз, да и этот удар заблокировали.
Вышедшие вскоре Подберёзкин и Лаборде также не смогли растормошить чёрно-зелёное сонное царство. Концовка игры прошла в хаотичных попытках "Краснодара" дальними ударами поразить ворота хозяев поля. Смолов сигнализировал Вилкову, что Руденко который раз слишком долго вводит мяч в игру, Шалимов обречённо смотрел на поле каменным взглядом. "Оренбург" в таких условиях забил и второй, но Вилков спустя пару секунд его отменил.
Не знаю, повлияло ли на это странное, как показалось сначала, решение то заявление "Краснодара" о судействе, но конечного результата в виде очков оно "быкам" точно не принесло. "Краснодар" упускает шанс подобраться к ЦСКА и "Зениту" и не пользуется подарком "Ростова" в матче с "Арсеналом". Борьба за еврокубковое место ещё впереди. "Оренбург" же поднимается на 13-ую строчку в турнирной таблице, отрываясь от зоны вылета на четыре балла.
Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
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