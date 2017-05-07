Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 26 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Игорь Шалимов: передачи с флангов были неопасными, некачественными не вовремя и не туда

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов раскритиковал игру своей команды после поражения от "Оренбурга" (0:1).

- Наверное, ошибкой было отправить центрального защитника вперёд в концовке, надо было продолжать играть низом. Был только один удар, мы почти ничего не создали. Остроты с флангов не хватало, ни одной хорошей передачи мы сегодня не сделали. Они были неопасными, некачественными, не вовремя, не туда.

- Какое влияние могли оказать поле и новый рекорд посещаемости стадиона "Оренбурга"?

- Никакое. Мы играем и при 30 тысячах зрителей. По полю тоже не буду говорить, что оно являлось проблемой, - сказал Шалимов в эфире канала "Наш Футбол"
Теги: Шалимов Краснодар Оренбург
Сегодня, 16:11
Напечатать
9
(0)
№9 Написал: Hitman (Сегодня, 18:08) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
отдают Ростову право играть в говночашке,но и Ростов не сильно желает,битва:Кто сольет говновазу joy
Регистрация: 20.04.2017
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:02) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Сибирь»
,, и не подачи. и не игроками...и не мячом...


--------------------
Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
№7 Написал: Black Fox (Сегодня, 17:33) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ты не тренер.


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№6 Написал: debil (Сегодня, 17:23) #
  • -1
  •  (3)

Сдали
Регистрация: 30.06.2016
№5 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 16:41) #
  • -6
  •  (6)

Цитата: nadvol53
Шалимов тренер ноль.

Как и Каррера с Луческу и Ганчаренко.
Регистрация: 7.05.2017
№4 Написал: nadvol53 Москва (Сегодня, 16:38) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Шалимов тренер ноль.
Регистрация: 9.10.2012
№3 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 16:32) #
  • -1
  •  (3)

Jana Kazak,
Уже терпит.
Где там российские ХавИньесты из суперакадемии? satisfied
Регистрация: 7.05.2017
№2 Написал: Jana Kazak (Сегодня, 16:28) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Галицкий такой результат терпеть не будет.


--------------------
Ростов Чемпион!
Регистрация: 20.09.2015
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 16:17) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Слабый тренер для Краснодара


--------------------
Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.