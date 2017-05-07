Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 26 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
17:13
Вадим Евсеев: не ожидал, что под моим руководством "Текстильщик" выиграет 6 матчей из 6-ти (2)
Вадим Евсеев: не ожидал, что под моим руководством "Текстильщик" выиграет 6 матчей из 6-ти (2)
16:05
Показал козу быкам (4)
Показал козу быкам (4)
16:01
Роберт Евдокимов: исторически хорошо играем с "Краснодаром", я ещё как тренер "КамАЗа" их обыгрывал (2)
Роберт Евдокимов: исторически хорошо играем с "Краснодаром", я ещё как тренер "КамАЗа" их обыгрывал (2)
14:34
Игорь Колыванов: "Терек" – неудобный соперник для любого клуба, но "Зенит" приложит все усилия для победы
Игорь Колыванов: "Терек" – неудобный соперник для любого клуба, но "Зенит" приложит все усилия для победы
14:03
Сергей Шавло: своим уходом в раздевалку Каррера показал, что ему не все равно, как играла команда (1)
Сергей Шавло: своим уходом в раздевалку Каррера показал, что ему не все равно, как играла команда (1)
11:04
Антонио Конте - журналистам: у нас есть еще один итальянский тренер, который выиграет титул. Это Массимо Каррера (15)
Антонио Конте - журналистам: у нас есть еще один итальянский тренер, который выиграет титул. Это Массимо Каррера (15)
Игорь Шалимов: передачи с флангов были неопасными, некачественными не вовремя и не туда
Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов раскритиковал игру своей команды после поражения от "Оренбурга" (0:1).
- Наверное, ошибкой было отправить центрального защитника вперёд в концовке, надо было продолжать играть низом. Был только один удар, мы почти ничего не создали. Остроты с флангов не хватало, ни одной хорошей передачи мы сегодня не сделали. Они были неопасными, некачественными, не вовремя, не туда.
- Какое влияние могли оказать поле и новый рекорд посещаемости стадиона "Оренбурга"?
- Никакое. Мы играем и при 30 тысячах зрителей. По полю тоже не буду говорить, что оно являлось проблемой, - сказал Шалимов в эфире канала "Наш Футбол"
- Наверное, ошибкой было отправить центрального защитника вперёд в концовке, надо было продолжать играть низом. Был только один удар, мы почти ничего не создали. Остроты с флангов не хватало, ни одной хорошей передачи мы сегодня не сделали. Они были неопасными, некачественными, не вовремя, не туда.
- Какое влияние могли оказать поле и новый рекорд посещаемости стадиона "Оренбурга"?
- Никакое. Мы играем и при 30 тысячах зрителей. По полю тоже не буду говорить, что оно являлось проблемой, - сказал Шалимов в эфире канала "Наш Футбол"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.