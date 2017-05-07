Игорь Шалимов: передачи с флангов были неопасными, некачественными не вовремя и не туда

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов раскритиковал игру своей команды после поражения от "Оренбурга" (0:1).



- Наверное, ошибкой было отправить центрального защитника вперёд в концовке, надо было продолжать играть низом. Был только один удар, мы почти ничего не создали. Остроты с флангов не хватало, ни одной хорошей передачи мы сегодня не сделали. Они были неопасными, некачественными, не вовремя, не туда.



- Какое влияние могли оказать поле и новый рекорд посещаемости стадиона "Оренбурга"?



- Никакое. Мы играем и при 30 тысячах зрителей. По полю тоже не буду говорить, что оно являлось проблемой, - сказал Шалимов в эфире канала "Наш Футбол"