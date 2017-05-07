"Томь" официально вылетела из Премьер-лиги

После победы "Оренбурга" над "Краснодаром" "Томь" потеряла даже теоретические шансы остаться в высшей лиге российского футбола. Томичи, доигрывающие чемпионат полудублирующим составом, за 3 тура до конца имеют 14 очков и уже не смогут дотянуться до 14-й позиции, которую с 24 очками занимает "Арсенал".



Второго неудачника ещё предстоит узнать, а на смену вылетающим из Премьер-лиги командам точно придут "Динамо" и "Тосно".