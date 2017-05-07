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"Томь" официально вылетела из Премьер-лиги

После победы "Оренбурга" над "Краснодаром" "Томь" потеряла даже теоретические шансы остаться в высшей лиге российского футбола. Томичи, доигрывающие чемпионат полудублирующим составом, за 3 тура до конца имеют 14 очков и уже не смогут дотянуться до 14-й позиции, которую с 24 очками занимает "Арсенал".

Второго неудачника ещё предстоит узнать, а на смену вылетающим из Премьер-лиги командам точно придут "Динамо" и "Тосно".
Теги: Томь Арсенал Тула Крылья Советов Оренбург
Сегодня, 16:33
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16
(3)
№16 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 18:20) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Пришедший им на смену Тосно тоже самое ждет. Да и дно, если не укрепится основательно будет во второй восьмерке.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№15 Написал: нетрал (Сегодня, 18:18) #
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online

Цитата: Батька
Цитата: нетрал
Цитата: Батька

Я за Спартак болею за 2500 км от Москвы )) в живую уже раз 10 смотрел игры )) нормально , на лч в Москву осенью поеду !!

в этом есть ,что то не нормальное ...вероятно ты болен неизлечимо ..психически...

Наверное ) дай денег на лечение ))

горбатого сам знаешь...
Регистрация: 26.04.2017
№14 Написал: Bierbauch Germany (Сегодня, 18:17) #
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online
Болеет за:
«Бавария»
нетрал,
Уважаемый, вы знаете сколько народу в Германии за Барселону топят?! Покупают и ходят в барселоновских футболках! Они тоже психические? Своих же футбольных команд навалом! А-а-а, они просто не знают, что надо топить за Зенит! smiley


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Lieber einen Bauch vom Saufen, als einen Buckel vom Schaffen!
Регистрация: 25.03.2010
№13 Написал: Батька (Сегодня, 18:16) #
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online

Цитата: нетрал
Цитата: Батька

Я за Спартак болею за 2500 км от Москвы )) в живую уже раз 10 смотрел игры )) нормально , на лч в Москву осенью поеду !!

в этом есть ,что то не нормальное ...вероятно ты болен неизлечимо ..психически...

Наверное ) дай денег на лечение ))
Регистрация: 9.09.2016
№12 Написал: нетрал (Сегодня, 18:13) #
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online

Цитата: Батька

Я за Спартак болею за 2500 км от Москвы )) в живую уже раз 10 смотрел игры )) нормально , на лч в Москву осенью поеду !!

в этом есть ,что то не нормальное ...вероятно ты болен неизлечимо ..психически...
Регистрация: 26.04.2017
№11 Написал: Батька (Сегодня, 18:11) #
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online

Цитата: нетрал
Цитата: Шмайхель
Цитата: нетрал
странно от спартача такое слышать...
Только если для тебя слова спартач и москвич - синонимы.

а разве не так ? не понимаю людей живущих за 1000 км и болеть за клуб который в жизни ни когда не видел! это все равно что болеть за планету уран!

Я за Спартак болею за 2500 км от Москвы )) в живую уже раз 10 смотрел игры )) нормально , на лч в Москву осенью поеду !!
Регистрация: 9.09.2016
№10 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:01) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: нетрал
а разве не так ? не понимаю людей живущих за 1000 км и болеть за клуб который в жизни ни когда не видел! это все равно что болеть за планету уран!

За Спартак болеют везде. И это не мифические 15 миллионов от Миллера. Вся Сибирь за Спартак.


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
№9 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 18:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
судья помог...

интересно это кому постоянно помогает Карась?


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И. Молло -
"Мне нравится Дзюба,он - такой же, как я...."
Регистрация: 26.10.2016
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:00) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Промес купил им билеты


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
№7 Написал: tuner (Сегодня, 17:49) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
Прекрасный повод напоследок хлопнуть дверью три раза.
Регистрация: 29.08.2015
№6 Написал: Jana Kazak (Сегодня, 17:48) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
а если бы с начала сезона молодежь играла?


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Ростов Чемпион!
Регистрация: 20.09.2015
№5 Написал: Шмайхель (Сегодня, 17:39) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: нетрал
странно от спартача такое слышать...
Только если для тебя слова спартач и москвич - синонимы.


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Настоящий датский вратарь!
Регистрация: 24.04.2017
№4 Написал: Шмайхель (Сегодня, 17:28) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Если бы Сибирские команды финансировались достойно , а не довольствовались теми крохами,которые стряхивает им со стола федеральный центр..,.хотя все природные ресурсы,за счёт которых живут спесивые гондоны во всех столицах России ,добываются именно в Сибирском регионе - побирались бы совсем другие команды..."Енисей" ,"Томь" ,"Сибирь" в п-л - дармоедов накуй!


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Настоящий датский вратарь!
Регистрация: 24.04.2017
№3 Написал: mustang (Сегодня, 17:16) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
команда-лифт
Регистрация: 23.12.2015
№2 Написал: Vik-Nik оттуда (Сегодня, 16:49) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Слава Богу! Он услышал наши мольбы...
Регистрация: 30.10.2011
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 16:35) #
  • -6
  •  (22)

судья помог, а так бились наравне с "топ клубом"
Регистрация: 8.01.2017
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