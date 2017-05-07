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Вадим Евсеев: не ожидал, что под моим руководством "Текстильщик" выиграет 6 матчей из 6-ти (2)
Вадим Евсеев: не ожидал, что под моим руководством "Текстильщик" выиграет 6 матчей из 6-ти (2)
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Роберт Евдокимов: исторически хорошо играем с "Краснодаром", я ещё как тренер "КамАЗа" их обыгрывал (2)
14:34
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Сергей Шавло: своим уходом в раздевалку Каррера показал, что ему не все равно, как играла команда (1)
Сергей Шавло: своим уходом в раздевалку Каррера показал, что ему не все равно, как играла команда (1)
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Антонио Конте - журналистам: у нас есть еще один итальянский тренер, который выиграет титул. Это Массимо Каррера (15)
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Халк: я не вёл себя агрессивно и уважаю всех китайцев. Моя совесть чиста
Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк ответил на обвинения в расизме и нападении на тренера команды соперника в перерыве матча китайской Суперлиги с «Гуйчжоу Чжичэн» (3:0). Представитель «Гуйчжоу Чжичэн» заявил, что бывший футболист «Зенита» ударил помощника главного тренера команды, когда они направлялись в раздевалку.
«К сожалению, они пытаются опорочить мой имидж. Тренер соперника обвиняет меня в агрессии. Где он это увидел? Я ни в коем случае не вёл себя агрессивно. Моя совесть чиста. Бог это знает. Я просто хочу делать то, что больше всего люблю — играть в футбол! Я счастлив в Китае. Я уважаю всех китайцев», — цитирует Халка «Чемпионат» со ссылкой на «инстаграм» футболиста.
«К сожалению, они пытаются опорочить мой имидж. Тренер соперника обвиняет меня в агрессии. Где он это увидел? Я ни в коем случае не вёл себя агрессивно. Моя совесть чиста. Бог это знает. Я просто хочу делать то, что больше всего люблю — играть в футбол! Я счастлив в Китае. Я уважаю всех китайцев», — цитирует Халка «Чемпионат» со ссылкой на «инстаграм» футболиста.
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