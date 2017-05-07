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Халк: я не вёл себя агрессивно и уважаю всех китайцев. Моя совесть чиста

Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк ответил на обвинения в расизме и нападении на тренера команды соперника в перерыве матча китайской Суперлиги с «Гуйчжоу Чжичэн» (3:0). Представитель «Гуйчжоу Чжичэн» заявил, что бывший футболист «Зенита» ударил помощника главного тренера команды, когда они направлялись в раздевалку.

«К сожалению, они пытаются опорочить мой имидж. Тренер соперника обвиняет меня в агрессии. Где он это увидел? Я ни в коем случае не вёл себя агрессивно. Моя совесть чиста. Бог это знает. Я просто хочу делать то, что больше всего люблю — играть в футбол! Я счастлив в Китае. Я уважаю всех китайцев», — цитирует Халка «Чемпионат» со ссылкой на «инстаграм» футболиста.
Теги: Халк
Сегодня, 16:42
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№1 Написал: tuner (Сегодня, 17:46) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Значит в Россию. домой. с чистой-то совестью?
Регистрация: 29.08.2015
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