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Матч второго дивизиона был отменён после 1-го тайма из-за несогласованности с полицией

Труднообъяснимая ситуация приключилась на матче ПФЛ между "Солярисом" и "Домодедово". "Солярис" вёл после 1-го тайма со счётом 2:1, команды ушли на перерыв, но на 2-й тайм уже не вышли.

Как сообщает группа "Соляриса" "Вконтакте", матч был отменён, поскольку не был согласован с полицией.
Сегодня, 17:06
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