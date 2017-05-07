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17:13
Вадим Евсеев: не ожидал, что под моим руководством "Текстильщик" выиграет 6 матчей из 6-ти (2)
Вадим Евсеев: не ожидал, что под моим руководством "Текстильщик" выиграет 6 матчей из 6-ти (2)
16:05
Показал козу быкам (4)
Показал козу быкам (4)
16:01
Роберт Евдокимов: исторически хорошо играем с "Краснодаром", я ещё как тренер "КамАЗа" их обыгрывал (2)
Роберт Евдокимов: исторически хорошо играем с "Краснодаром", я ещё как тренер "КамАЗа" их обыгрывал (2)
14:34
Игорь Колыванов: "Терек" – неудобный соперник для любого клуба, но "Зенит" приложит все усилия для победы
Игорь Колыванов: "Терек" – неудобный соперник для любого клуба, но "Зенит" приложит все усилия для победы
14:03
Сергей Шавло: своим уходом в раздевалку Каррера показал, что ему не все равно, как играла команда (1)
Сергей Шавло: своим уходом в раздевалку Каррера показал, что ему не все равно, как играла команда (1)
11:04
Антонио Конте - журналистам: у нас есть еще один итальянский тренер, который выиграет титул. Это Массимо Каррера (15)
Антонио Конте - журналистам: у нас есть еще один итальянский тренер, который выиграет титул. Это Массимо Каррера (15)
Туанзебе, Мата и Руни - в стартовом составе "МЮ" на матч с "Арсеналом"
Стали известны стартовые составы команд Арсена Венгера и Жозе Моуринью на матч 36-го тура чемпионата Англии.
"Арсенал": Чех, Монреаль, Косельни, Холдинг, Гиббз, Окслейд-Чемберлен, Джака, Рэмси, Озил, Уэлбек, Санчес.
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Дармиан, Туанзебе, Джонс, Смоллинг, Кэррик, Мхитарян, Эррера, Мата, Руни, Марсьяль.
"Арсенал": Чех, Монреаль, Косельни, Холдинг, Гиббз, Окслейд-Чемберлен, Джака, Рэмси, Озил, Уэлбек, Санчес.
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Дармиан, Туанзебе, Джонс, Смоллинг, Кэррик, Мхитарян, Эррера, Мата, Руни, Марсьяль.
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