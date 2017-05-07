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Туанзебе, Мата и Руни - в стартовом составе "МЮ" на матч с "Арсеналом"

Стали известны стартовые составы команд Арсена Венгера и Жозе Моуринью на матч 36-го тура чемпионата Англии.

"Арсенал": Чех, Монреаль, Косельни, Холдинг, Гиббз, Окслейд-Чемберлен, Джака, Рэмси, Озил, Уэлбек, Санчес.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Дармиан, Туанзебе, Джонс, Смоллинг, Кэррик, Мхитарян, Эррера, Мата, Руни, Марсьяль.
Теги: Манчестер Юнайтед Арсенал
Сегодня, 17:30
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