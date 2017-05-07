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"Ньюкасл" и "Брайтон" вышли в АПЛ, "Блэкбёрн" и "Уиган" вылетели из Чемпионшипа
«Ньюкасл Юнайтед» стал победителем английского Чемпионшипа сезона-2016/17. В заключительном туре подопечные Рафаэля Бенитеса разгромили на своём поле «Барнли» (3:0), а другом в матче «Брайтон энд Хоув Альбион» сыграл в гостях вничью с «Астон Виллой» (1:1), упустив победу на последних минутах, играя при этом в большинстве.
Таким образом, «Ньюкасл» финишировал на первой строчке, опередив на одно очко «Брайтон». Обе команды в следующем сезоне будут выступать в Премьер-лиге.
В плей-офф за оставшееся место в АПЛ сразятся «Рединг», «Шеффилд Уэнсдей», «Хаддерсфилд Таун» и «Фулхэм».
Вылетели из второй по значимости футбольной лиги Англии «Блэкберн Роверс», «Уиган Атлетик» и «Ротерхэм Юнайтед».
Чемпионат
Таким образом, «Ньюкасл» финишировал на первой строчке, опередив на одно очко «Брайтон». Обе команды в следующем сезоне будут выступать в Премьер-лиге.
В плей-офф за оставшееся место в АПЛ сразятся «Рединг», «Шеффилд Уэнсдей», «Хаддерсфилд Таун» и «Фулхэм».
Вылетели из второй по значимости футбольной лиги Англии «Блэкберн Роверс», «Уиган Атлетик» и «Ротерхэм Юнайтед».
Чемпионат
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