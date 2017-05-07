Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 26 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

"Ньюкасл" и "Брайтон" вышли в АПЛ, "Блэкбёрн" и "Уиган" вылетели из Чемпионшипа

«Ньюкасл Юнайтед» стал победителем английского Чемпионшипа сезона-2016/17. В заключительном туре подопечные Рафаэля Бенитеса разгромили на своём поле «Барнли» (3:0), а другом в матче «Брайтон энд Хоув Альбион» сыграл в гостях вничью с «Астон Виллой» (1:1), упустив победу на последних минутах, играя при этом в большинстве.

Таким образом, «Ньюкасл» финишировал на первой строчке, опередив на одно очко «Брайтон». Обе команды в следующем сезоне будут выступать в Премьер-лиге.

В плей-офф за оставшееся место в АПЛ сразятся «Рединг», «Шеффилд Уэнсдей», «Хаддерсфилд Таун» и «Фулхэм».

Вылетели из второй по значимости футбольной лиги Англии «Блэкберн Роверс», «Уиган Атлетик» и «Ротерхэм Юнайтед».

Чемпионат
Теги: Ньюкасл
Сегодня, 17:56
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 18:22) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ньюкасл в следующем сезоне обрано отправится , это уж как водится smirk
Регистрация: 12.02.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.