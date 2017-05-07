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"Зенит" - "Терек": Гарсия, Юсупов и Шатов сыграют с первых минут

Стал известен состав, который выставил Мирча Луческу на матч 27-го тура Премьер-лиги.

"Зенит": Лунев, Жирков, Кришито, Иванович, Смольников, Гарсия, Юсупов, Жулиано, Шатов, Данни, Дзюба.

Запасные: Лодыгин, Бабурин, Новосельцев, Ломбертс, Нету, Цаллагов, Эрнани, Маурисио, Молло, Мак, Джорджевич, Кержаков.
Сегодня, 18:11
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8
(0)
№8 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:24) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
спасибо за понимание

smile
млять, не думал я, что буду рад видеть в основе Юсупова заместо Эрнани confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№7 Написал: suvirinimas (Сегодня, 18:24) #
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online

Опять этого дебилу Дзюбу ставят. Он наверно деньги платит за то чтобы его ставили в состав. Пока Дзюба будет в Зените, Зениту не быть чемпионом никогда. Зенит-пристанище бездарных игроков.
Регистрация: 9.02.2014
№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:19) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: МАРТ
а где Кокорин?...кто знает?

Приболел Саша, спасибо за понимание.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:18) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: МАРТ
а где Кокорин?...кто знает?

в Монте Карло. С Мамаевым.


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: Викторис (Сегодня, 18:18) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Терек вперед
Регистрация: 8.04.2017
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:16) #
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Надо Артёму забивать, чтобы мартышку говорливую из спартака обойти.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:16) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
а где Кокорин?...кто знает?
Регистрация: 6.09.2013
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:15) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Ждём от Гарсии очередного пролома черепа игроку Терека.
Ну и по традиции падений шлюбы. Ветер есть в Питере сегодня?
Хотя для шлюбы и ветра не надо.


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
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