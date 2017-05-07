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"Рубин" победил "Уфу" благодаря дублю Цакташа

"Уфа" открыла счёт, но казанцы в лице Мийо Цакташа ответили голами с пенальти и после подачи штрафного.

Чемпионат России

27 тур

"Рубин" - "Уфа" 2:1

Голы: Цакташ, 38 (пен.), 53 - Стоцкий, 21


"Рубин": Рыжиков, Кузьмин, Санчес, Набиуллин, Камболов, Цакташ, М'Вила, Ткачук, Жемалетдинов, Канунников (Жонатас, 79), Рочина

"Уфа": Беленов, Сухов, Йокич, Аликин, Никитин, Карп (Зубарев, 46), Пауревич, Засеев (Абдулавов, 79), Стоцкий, Обляков (Кротов, 86), Игбун

Предупреждения: Сухов, 27, Карп, 36, Набиуллин, 75, Зубарев, 79, Стоцкий, 82, М'Вила, 85, Жемалетдинов, 89
Теги: Рубин Уфа
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