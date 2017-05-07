"Рубин" победил "Уфу" благодаря дублю Цакташа

Чемпионат России



27 тур



"Рубин" - "Уфа" 2:1



Голы: Цакташ, 38 (пен.), 53 - Стоцкий, 21

"Уфа" открыла счёт, но казанцы в лице Мийо Цакташа ответили голами с пенальти и после подачи штрафного.Рыжиков, Кузьмин, Санчес, Набиуллин, Камболов, Цакташ, М'Вила, Ткачук, Жемалетдинов, Канунников (Жонатас, 79), Рочина: Беленов, Сухов, Йокич, Аликин, Никитин, Карп (Зубарев, 46), Пауревич, Засеев (Абдулавов, 79), Стоцкий, Обляков (Кротов, 86), ИгбунСухов, 27, Карп, 36, Набиуллин, 75, Зубарев, 79, Стоцкий, 82, М'Вила, 85, Жемалетдинов, 89