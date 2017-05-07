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17:13
Вадим Евсеев: не ожидал, что под моим руководством "Текстильщик" выиграет 6 матчей из 6-ти (2)
Вадим Евсеев: не ожидал, что под моим руководством "Текстильщик" выиграет 6 матчей из 6-ти (2)
16:05
Показал козу быкам (4)
Показал козу быкам (4)
16:01
Роберт Евдокимов: исторически хорошо играем с "Краснодаром", я ещё как тренер "КамАЗа" их обыгрывал (2)
Роберт Евдокимов: исторически хорошо играем с "Краснодаром", я ещё как тренер "КамАЗа" их обыгрывал (2)
14:34
Игорь Колыванов: "Терек" – неудобный соперник для любого клуба, но "Зенит" приложит все усилия для победы
Игорь Колыванов: "Терек" – неудобный соперник для любого клуба, но "Зенит" приложит все усилия для победы
14:03
Сергей Шавло: своим уходом в раздевалку Каррера показал, что ему не все равно, как играла команда (1)
Сергей Шавло: своим уходом в раздевалку Каррера показал, что ему не все равно, как играла команда (1)
11:04
Антонио Конте - журналистам: у нас есть еще один итальянский тренер, который выиграет титул. Это Массимо Каррера (15)
Антонио Конте - журналистам: у нас есть еще один итальянский тренер, который выиграет титул. Это Массимо Каррера (15)
"Рубин" победил "Уфу" благодаря дублю Цакташа
"Уфа" открыла счёт, но казанцы в лице Мийо Цакташа ответили голами с пенальти и после подачи штрафного.
"Рубин": Рыжиков, Кузьмин, Санчес, Набиуллин, Камболов, Цакташ, М'Вила, Ткачук, Жемалетдинов, Канунников (Жонатас, 79), Рочина
"Уфа": Беленов, Сухов, Йокич, Аликин, Никитин, Карп (Зубарев, 46), Пауревич, Засеев (Абдулавов, 79), Стоцкий, Обляков (Кротов, 86), Игбун
Предупреждения: Сухов, 27, Карп, 36, Набиуллин, 75, Зубарев, 79, Стоцкий, 82, М'Вила, 85, Жемалетдинов, 89
Чемпионат России
27 тур
"Рубин" - "Уфа" 2:1
Голы: Цакташ, 38 (пен.), 53 - Стоцкий, 21
27 тур
"Рубин" - "Уфа" 2:1
Голы: Цакташ, 38 (пен.), 53 - Стоцкий, 21
"Рубин": Рыжиков, Кузьмин, Санчес, Набиуллин, Камболов, Цакташ, М'Вила, Ткачук, Жемалетдинов, Канунников (Жонатас, 79), Рочина
"Уфа": Беленов, Сухов, Йокич, Аликин, Никитин, Карп (Зубарев, 46), Пауревич, Засеев (Абдулавов, 79), Стоцкий, Обляков (Кротов, 86), Игбун
Предупреждения: Сухов, 27, Карп, 36, Набиуллин, 75, Зубарев, 79, Стоцкий, 82, М'Вила, 85, Жемалетдинов, 89
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