Папа Мийо! Татарстан снова победил в битве соседних республик

Чемпионат России



27 тур



"Рубин" - "Уфа" 2:1



Голы: Цакташ, 38 (пен.), 53 - Стоцкий, 21

Противостояние республик в 1-м круге получилось очень ярким, от ответного матча в Казани тоже можно было ожидать голов в виду отсутствия турнирного давления у «Рубина» и «Уфы».– о не самой скучной, но совершенно не заинтересовавшей зрителей препоследней перед Кубком Кофедераций игре на «Казань-Арене».Нынешний чемпионат России тяжёл для восприятия: команды обмениваются мячами редко, не говоря уж о пробитии тотала в 2.5 гола. Но для РФПЛ стандартный тотал в матчах не лидирующих команд сместился к двум, а то и к полутора мячам. «Уфа» – один из наиболее ярких по степени выраженности этой тенденции и наиболее тусклых по общему впечатлению коллективов.Но сегодня можно было ожидать нескучного футбола, ведь обе команды уже не решают турнирных задач и, соответственно, не испытывают давления. Можно было в кои-то веки сыграть не на чистый результат, а в удовольствие, тем более что обе команды в прошлом туре победами сбросили груз ответственности. Сыграть, в конце концов, для болельщиков, пусть на такой арене пришедшие смотрелись жалкой горсткой.В хорошей команде центр обороны – крепость, всячески мешающая сопернику завершать атаки чем-либо, кроме потери. Но центр защиты «Рубина» на 15-й минуте исполнил что-то из репертуара «Урала» в матчах с «Тереком». Сперва Камболов остановился, пытаясь сделать искусственный офсайд, который он сам же запорол на метр. Пока Стоцкий обрабатывал дальний заброс Сухова, Серхио Санчес настиг уфимца, но вместо отбора или хотя бы плотного сопровождения позволил Дмитрию просто прокинуть мяч мимо себя и ударить в дальний. А ведь Андрей Аршавин ещё после нескольких стартовых туров отмечал, что 6-й номер «Рубина» – никакой. Зато оказавшийся ненужным Соломон Квирквелия на неделе поднял над головой Кубок России.Виновник такого подзаголовка – Кэтэлин Карп. По мнению защитника Алексея Никитина, «Уфа» довольно неплохо оборонялась и не давала «Рубину» создавать моменты. Он был недалёк от истины, поскольку ситуаций под стать удару с лёта Цакташа после розыгрыша углового казанцы больше не имели. Да, они владели стандартным хозяйским преимуществом, наносили удары со средней и дальней дистанций, но Беленов на этот раз был надёжен.Однако Александр не справился со своим любимым 11-метровым. Вышеупомянутый Карп в прыжке задел врывавшегося в штрафную Рочину и привёз в свои ворота уже 2-й пенальти этой весной. Цакташ придумал, как всё-таки забить Беленову пенальти – исполнил Паненку. Фантастика, в чемпионате России обе команды забили уже в 1-м тайме, что превзошло все самые смелые ожидания!В перерыве у телезрителей было много возможностей приуныть, просто взглянув на трибуны «Казань-Арены». Чуть более 4-х тысяч в праздничный погожий день – это аут.Даже когда Максим Канунников после подачи Рочины в 2-х метрах от ворот не попал по мячу, какой-либо акцентированной реакции публики не последовало. По крайней мере, её не было слышно в телетрансляции. Но «Рубин» продолжил угрожать со стандартов, и на 53-й минуте Цакташ после подачи со штрафного от Ткачука наказал защитников «Уфы» за невнимательность, а Беленова – за неоправданную попытку выхода прямиком в толпу.Возвращаясь к особенности матча, о которой говорилось в начале: «Рубин» не стремился любой ценой удержать победный счёт. Ставки были невысоки, потому команда старалась продолжать идти вперёд, что «Уфу» расстраивало несильно – чем большими силами атакуете вы, тем больше пространства впереди у нас. Переход из обороны в атаку у «Уфы» работал не всегда, но порой Мвила мог помочь собственной потерей. При этом Семак перешёл на игру с четвёркой защитников.На 72-й минуте перед своей заменой Канунников упустил отличный шанс закончить всё, но снова проявил свою болезнь. Макс хорош в деле открывания, поиска моментов, он постоянно откликается на фланговые передачи, но забивает мало. К примеру сегодня у него 0 из двух.«Уфа», в 1-м круге отыгравшаяся в меньшинстве с 0:2, не думала сдаваться оперативно ответила: Слай после своего прохода откатил мяч на 11-метровую отметку Пауревичу. Иван расстреливал ворота, но здесь суперсэйв лёжа совершил Олег Кузьмин. Следом Обляков едва не убежал 1 на 1, покуда казанцы пытались забить 3-й мяч.После этих тревожных моментов «Рубин» стал играть внимательнее, чаще фолить (после полутора таймов у казанцев было всего 6 нарушений), разбивать игру на отрезки, в чём преуспел. В чём-чём, а в деле отыгрыша «Уфа» не была сильна никогда. Тут скорее удивляет, почему «Команда 1:0» не смогла удержать перевес. Сергей Семак в послематчевом интервью обозначил ближайший фронт работ: стандарты. У Сергея Богдановича время для работы будет: на «Зенит» он весной не наработал, на отставку – тоже. А вот Хави Грасию если что-то и спасёт, то вряд ли эта победа.Рыжиков, Кузьмин, Санчес, Набиуллин, Камболов, Цакташ, М'Вила, Ткачук (Самбрано, 90+1), Жемалетдинов, Канунников (Жонатас, 79), Рочина (Махатадзе, 84): Беленов, Сухов, Йокич, Аликин, Никитин, Карп (Зубарев, 46), Пауревич, Засеев (Абдулавов, 79), Стоцкий, Обляков (Кротов, 86), ИгбунСухов, 27, Карп, 36, Набиуллин, 75, Зубарев, 79, Стоцкий, 82, М'Вила, 85, Жемалетдинов, 89