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Сергей Семак: скромную команду из Уфы вообще в расчёт не берут, так что мы не говорим о судействе

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак прокомментировал поражение от "Рубина" (1:2), а судейство бригады Владимира Москалёва комментировать отказался.

- Почему не удалось удержать преимущество?

- Неудачно сыграли на стандартах, с которых пропустили 2 мяча. По второму тайму претензий быть не может: ребята хорошо двигались, создавали моменты. Чтобы выигрывать, нужно забивать, забивать больше.

- Вы сегодня очень много апеллировали к арбитрам, что скажете о пенальти в ваши ворота?

- Ничего. Там столько моментов, которые можно смотреть и спрашивать у судей. Вышел Жонатас - и тот возмущался, чего уж говорить о нас, скромной команде из "Уфы", которую вообще в расчёт не берут. Поэтому мы не говорим о судействе.
Теги: Семак Уфа Рубин
Сегодня, 18:45
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(3)
№3 Написал: Eric Cantona Оренбург (Сегодня, 19:57) #
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online

заныл, точно летом метит на место плаческу, поэтому начал учится ныть в уфе. достойный приемник растет


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"Нет предела человеческой мерзости" Светоч
Регистрация: 26.04.2017
№2 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 19:43) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
и этот ноет smile
питерская школа-девчачья)


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№1 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 19:02) #
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  •  (3)

когда сами себя начнёте позиционировать как большую команду, тогда и остальные будут соответственно относиться.
Игра унылая, даже на фоне нулевого Рубина.


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Удача и Бог!

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Регистрация: 20.11.2008
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