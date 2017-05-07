Сергей Семак: скромную команду из Уфы вообще в расчёт не берут, так что мы не говорим о судействе

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак прокомментировал поражение от "Рубина" (1:2), а судейство бригады Владимира Москалёва комментировать отказался.



- Почему не удалось удержать преимущество?



- Неудачно сыграли на стандартах, с которых пропустили 2 мяча. По второму тайму претензий быть не может: ребята хорошо двигались, создавали моменты. Чтобы выигрывать, нужно забивать, забивать больше.



- Вы сегодня очень много апеллировали к арбитрам, что скажете о пенальти в ваши ворота?



- Ничего. Там столько моментов, которые можно смотреть и спрашивать у судей. Вышел Жонатас - и тот возмущался, чего уж говорить о нас, скромной команде из "Уфы", которую вообще в расчёт не берут. Поэтому мы не говорим о судействе.