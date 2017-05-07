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"Арсенал" уверенно победил "Манчестер Юнайтед"

Похоже, команде Жозе Моуринью придётся сконцентрироваться на Лиге Европы: после поражения от "Арсенала" шансов войти в четвёрку АПЛ у "Манчестер Юнайтед" стало ещё меньше.

Чемпионат Англии

36 тур

"Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" 2:0

Голы: Джака, 54, Уэлбек, 57


"Арсенал": Чех, Гиббз, Монреаль, Косельни, Холдинг, Окслейд-Чемберлен (Бельерин, 88), Джака (Коклен, 75), Рэмси, Озил, Уэлбек (Жиру, 87), Санчес

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Туанзебе, Дармиан, Джонс, Смоллинг, Кэррик, Мхитарян (Лингард, 63), Эррера (Рашфорд, 64), Мата (Мактоминай, 88), Руни, Марсьяль

Предупреждения: Косельни, 69
Теги: Арсенал Манчестер Юнайтед
Сегодня, 19:54
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(1)
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:18) #
  • +1
  •  (1)
online

Моуриньо гнать!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№1 Написал: limore Гатчина (Сегодня, 20:00) #
  • +2
  •  (2)

Арсенал ради четвёртого места всех победит smiley
Так бы играть на протяжении сезона бы, но нет...
Регистрация: 15.03.2009
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