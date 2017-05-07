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Роман Зобнин: ещё вчера вылетал с "Динамо" в ФНЛ, сегодня - чемпион. Чуть не задушил жену от радости (18)
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Денис Глушаков поёт гимн "Спартака", забравшись на забор с гитарой и миллеровским чудо-напитком (видео) (23)
Денис Глушаков поёт гимн "Спартака", забравшись на забор с гитарой и миллеровским чудо-напитком (видео) (23)
20:58
"Зенит" проиграл "Тереку" (82)
"Зенит" проиграл "Тереку" (82)
19:50
"Фейеноорд" разгромно проиграл "Эксельсиору" вместо того, чтобы оформить первое за 18 лет чемпионство
"Фейеноорд" разгромно проиграл "Эксельсиору" вместо того, чтобы оформить первое за 18 лет чемпионство
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Сергей Семак: скромную команду из Уфы вообще в расчёт не берут, так что мы не говорим о судействе (3)
17:13
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14:34
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Игорь Колыванов: "Терек" – неудобный соперник для любого клуба, но "Зенит" приложит все усилия для победы
14:03
Сергей Шавло: своим уходом в раздевалку Каррера показал, что ему не все равно, как играла команда (1)
Сергей Шавло: своим уходом в раздевалку Каррера показал, что ему не все равно, как играла команда (1)
"Арсенал" уверенно победил "Манчестер Юнайтед"
Похоже, команде Жозе Моуринью придётся сконцентрироваться на Лиге Европы: после поражения от "Арсенала" шансов войти в четвёрку АПЛ у "Манчестер Юнайтед" стало ещё меньше.
"Арсенал": Чех, Гиббз, Монреаль, Косельни, Холдинг, Окслейд-Чемберлен (Бельерин, 88), Джака (Коклен, 75), Рэмси, Озил, Уэлбек (Жиру, 87), Санчес
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Туанзебе, Дармиан, Джонс, Смоллинг, Кэррик, Мхитарян (Лингард, 63), Эррера (Рашфорд, 64), Мата (Мактоминай, 88), Руни, Марсьяль
Предупреждения: Косельни, 69
Чемпионат Англии
36 тур
"Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" 2:0
Голы: Джака, 54, Уэлбек, 57
36 тур
"Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" 2:0
Голы: Джака, 54, Уэлбек, 57
"Арсенал": Чех, Гиббз, Монреаль, Косельни, Холдинг, Окслейд-Чемберлен (Бельерин, 88), Джака (Коклен, 75), Рэмси, Озил, Уэлбек (Жиру, 87), Санчес
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Туанзебе, Дармиан, Джонс, Смоллинг, Кэррик, Мхитарян (Лингард, 63), Эррера (Рашфорд, 64), Мата (Мактоминай, 88), Руни, Марсьяль
Предупреждения: Косельни, 69
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