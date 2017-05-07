"Арсенал" уверенно победил "Манчестер Юнайтед"

Чемпионат Англии



36 тур



"Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" 2:0



Голы: Джака, 54, Уэлбек, 57

Похоже, команде Жозе Моуринью придётся сконцентрироваться на Лиге Европы: после поражения от "Арсенала" шансов войти в четвёрку АПЛ у "Манчестер Юнайтед" стало ещё меньше.: Чех, Гиббз, Монреаль, Косельни, Холдинг, Окслейд-Чемберлен (Бельерин, 88), Джака (Коклен, 75), Рэмси, Озил, Уэлбек (Жиру, 87), Санчесде Хеа, Туанзебе, Дармиан, Джонс, Смоллинг, Кэррик, Мхитарян (Лингард, 63), Эррера (Рашфорд, 64), Мата (Мактоминай, 88), Руни, Марсьяль: Косельни, 69