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Игру "Рубин" - "Уфа" посетили 4298 зрителей

Казань снова не радует посещаемостью: сегодня антирекорд посещаемости новой арены (3041 зритель на матче с "Краснодаром" побит не был, но, согласно данным официального сайта РФПЛ, на игре присутствовали 4298 болельщиков.
Теги: Рубин Уфа
Сегодня, 20:36
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