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"Спартак" впервые с 2001 года стал чемпионом России
После поражения "Зенита" от "Терека" красно-белые стали недосягаемы для конкурентов: за 3 тура до конца команда Массимо Карреры опережает ЦСКА на 10 очков, а петербуржцев - на 11.
"Спартак" стал первым в истории чемпионатов России чемпионом, который по ходу сезона сменил тренера. Массимо Каррера возглавил команду после 1-го тура и одержал в Премьер-лиге 19 побед при 3 ничьих и 4-х поражениях.
Это первый трофей "Спартака" после завоевания Кубка России в 2003-м году. Московская команда стала 10-кратным чемпионом страны.
Также отметим, что запущенный много лет назад на любительском портале "Спартак без титулов" счётчик, показывающий время с момента последнего завоевания красно-белыми титула к моменту завершения встречи "Зенит" - "Терек" показывал 13 лет, 10 месяцев, 22 дня, 4 часа 8 минут и 28 секунд.
"Спартак" стал первым в истории чемпионатов России чемпионом, который по ходу сезона сменил тренера. Массимо Каррера возглавил команду после 1-го тура и одержал в Премьер-лиге 19 побед при 3 ничьих и 4-х поражениях.
Это первый трофей "Спартака" после завоевания Кубка России в 2003-м году. Московская команда стала 10-кратным чемпионом страны.
Также отметим, что запущенный много лет назад на любительском портале "Спартак без титулов" счётчик, показывающий время с момента последнего завоевания красно-белыми титула к моменту завершения встречи "Зенит" - "Терек" показывал 13 лет, 10 месяцев, 22 дня, 4 часа 8 минут и 28 секунд.
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