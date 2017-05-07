Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 26 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

"Спартак" впервые с 2001 года стал чемпионом России

После поражения "Зенита" от "Терека" красно-белые стали недосягаемы для конкурентов: за 3 тура до конца команда Массимо Карреры опережает ЦСКА на 10 очков, а петербуржцев - на 11.

"Спартак" стал первым в истории чемпионатов России чемпионом, который по ходу сезона сменил тренера. Массимо Каррера возглавил команду после 1-го тура и одержал в Премьер-лиге 19 побед при 3 ничьих и 4-х поражениях.

Это первый трофей "Спартака" после завоевания Кубка России в 2003-м году. Московская команда стала 10-кратным чемпионом страны.

Также отметим, что запущенный много лет назад на любительском портале "Спартак без титулов" счётчик, показывающий время с момента последнего завоевания красно-белыми титула к моменту завершения встречи "Зенит" - "Терек" показывал 13 лет, 10 месяцев, 22 дня, 4 часа 8 минут и 28 секунд.


Скриншот таймера на момент завершения встречи "Зенит" - "Терек"
Теги: Спартак Каррера
Сегодня, 20:59
Напечатать
247
(11)
Вернуться назад   1 2 3 4 5 6 7 8 9   Следующая страница
№247 Написал: utekay Россия (Сегодня, 23:02) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Не, мы как тот самый Мюнхгаузен , сами себя вытащили.

ну значит теперь в пушку вас зарядить и выстрелить smile


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№246 Написал: serg555100 Воронеж (Сегодня, 23:01) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: maradona72
С золотом Великого Спартка, Костья!

поздравляю, Серый! Всё же вытащили вас за уши всеми правдами-неправдами...
Не лопните от виличия только

Гандон ты конченый.Сын твой (если он реально существует) будет топить за СПАРТАК.
Регистрация: 9.10.2010
№245 Написал: ubica ubica (Сегодня, 22:59) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Барселона»
Цитата: капля никотина
Я б Иванова с Терека вернул

Вон Васина Гончаренко за собой притянул...


--------------------
Всегда объективен и адекватен!!!!!!!!!
"Филатов его породил,я его убью!"-Ю.П.Семин
Регистрация: 12.05.2010
№244 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 22:59) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: utekay
поздравляю, Серый! Всё же вытащили вас за уши всеми правдами-неправдами...
Не лопните от виличия только

Спасибо, амиго! Не, мы как тот самый Мюнхгаузен , сами себя вытащили.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№243 Написал: ubica ubica (Сегодня, 22:57) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Барселона»
Цитата: капля никотина
Я б Иванова с Терека вернул - ну просто шедеврально играет парень.

Не факт ,что у вас заиграет...А Денисов еще три года будет в полном порядке...просто ЛОКО сейчас -дерьмо...Поэтому такое впечатление!


--------------------
Всегда объективен и адекватен!!!!!!!!!
"Филатов его породил,я его убью!"-Ю.П.Семин
Регистрация: 12.05.2010
№242 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:56) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
С золотом Великого Спартка, Костья!

поздравляю, Серый! Всё же вытащили вас за уши всеми правдами-неправдами...
Не лопните от виличия только


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№241 Написал: evgen Псков (Сегодня, 22:54) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Друзья, с ПОБЕДОЙ нас!!!

Прям как будто в другую реальность телепортировался.
Казалось это бомже-еврейское оцепенение нашего футбола не закончится никогда.

Прям гора с плеч упала. Жаль, конечно, все не после собственной победы - тогда эмоции острее.
Но мы ЧЕМПИОНЫ!!!!

Цитата: Rusl0001
Эти 3 тура "на бис". Для Карреры. Для футболистов.
Для нас, чтобы всё это прочувствовать до глубины души.

Как с Томью было, то не верю, чтобы это стало чем-то "на бис".
Усталость и больше нет необходимости играть на зубах.
А Амкар играть на расслабоне не позволит.
К Тереку скорее всего наших отпустит маленько + домашний стадион аншлаг + празднование и поздравление. Как-то не вижу больше 3-х очков и именно с Тереком.


--------------------
Спартак!
Регистрация: 4.04.2007
№240 Написал: Garik Mironov Шамбала (Сегодня, 22:53) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
УРРРРРРАААААААААААААА ! ! ! ! ! ! ! ! ! !


--------------------
"Взвешивая чужие промахи, мало кто из нас не положит руку на чашу весов". (Лоренс Питер)
Регистрация: 16.05.2014
№239 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 22:52) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: art83
Заслужили молодцы!

Нет, этого не может быть. Это не ты smile

Цитата: molot327
Поздравляю Спартак и его болельщиков с чемпионством!

И этого тоже не может быть. Это не ты.


--------------------
achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№238 Написал: пушкин спб (Сегодня, 22:46) #
  • -6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Каррера ведь не успокоится, пока ЛЧ не возьмет. Серьезно - это просто очевидно.

И тут Остапа понесло, накуй Тарасовка, Нью-Васюки наша цель.
Регистрация: 14.11.2012
№237 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 22:45) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Поздравляю Спартак и его болельщиков с чемпионством!


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№236 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 22:44) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: ubica
.Купите Фернандеса у ЦСКА и Денисова у ЛОКО...

Фернандес - однозначно да, Денисов уже нет. Я б Иванова с Терека вернул - ну просто шедеврально играет парень. И наш ведь.
Регистрация: 3.03.2007
№235 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 22:44) #
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: ЧР
Комбарова бы куда-нибудь деть с его вечными навесами за ворота...


прекрасный вингер, который закрывает всю бровку, когда его ставили чистым атакующим полузащитником, то у него была шикарная статистика голевых и голов, сейчас его ставят закрывать бровку
Регистрация: 20.04.2016
№234 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 22:44) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Кубань»
Поздравляю, чего уж там. Все по делу, заслужили!


--------------------
Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№233 Написал: ubica ubica (Сегодня, 22:42) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Барселона»
Цитата: ЧР
Комбарова бы куда-нибудь деть с его вечными навесами за ворота...


Так я про то и говорю...ваших крайних менять надо...И не только Комбарова..

Цитата: капля никотина
Каррера ведь не успокоится, пока ЛЧ не возьмет

Цитата: ubica
.Спартаку нужно обязательно удержать Промеса и еще три человека...Опорный и два крайних защитника...Купите Фернандеса у ЦСКА и Денисова у ЛОКО...Будет дрим тим...Уж в Росии точно!!!


--------------------
Всегда объективен и адекватен!!!!!!!!!
"Филатов его породил,я его убью!"-Ю.П.Семин
Регистрация: 12.05.2010
№232 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 22:39) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Свершилось, КБ! Мы-лучшие!!! Ну, у бомжей бомбит-им даже второе место не светит. А и то сказать-с Дзюбой в команде...Им и третье за счастье. А и пусть бомбит-и чемпионат у них-говно, и соперники у Спартака слабые...А что до очной встречи орали? Позабыли уже? Хилые п***ки. Отмазы лепят. Ну да хрен с ними, с убогими. Нам без дураков скучно. А с дураками весело. С Победой, КБ!


--------------------
achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№231 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 22:38) #
  • +5
  •  (9)
online

Нет - это все--таки невероятно - с таким составом, с тренером защитников, буквально с корабля на бал, привезти "сиятельным" такой отрыв - нет , это уже мистика. И в этот год, 2017-й - такие совпадения просто не бывают. Это проснувшийся Могучий и Непобедимый Дух, Воля и Вера миллионов истинных Спартаковцев, которые здесь, рядом, и которых с нами уже нет. Это энергия Земли и мощь ментальных устремлений миллионов истинных людей, сплоченных общей, нашей целью. Без этого ничего бы не случилось.

Я верю - что этой изумительной победой будет открыта целая Эра - Эра , не милосердия. а Всепобеждающего Спартака.

Каррера ведь не успокоится, пока ЛЧ не возьмет. Серьезно - это просто очевидно.

Эх, жалко стадиончик маловат.

Как думаете, на Терек есть еще билеты? Просто обязан ребенка повести.
Регистрация: 3.03.2007
№230 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 22:38) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ubica
Поздравляю...Местами был очень хороший футбол...Спартаку нужно обязательно удержать Промеса и еще три человека...Опорный и два крайних защитника...Купите Фернандеса у ЦСКА и Денисова у ЛОКО...Будет дрим тим...Уж в Росии точно!!!

Комбарова бы куда-нибудь деть с его вечными навесами за ворота...
Регистрация: 14.03.2010
№229 Написал: RedBlue (Сегодня, 22:37) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: scharipovroman
Поздравляю!)

Присоединяюсь. Заслужили! Дальше только интереснее чемпионаты будут!


--------------------
Мы ЦСКА! Мы Победим!
Регистрация: 31.10.2011
№228 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 22:36) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
и чемпионат у нас тухлое гавно, и чемпион соответствующий


Так может бомжам снятся с такого чемпионата...
Регистрация: 30.07.2014
№227 Написал: ubica ubica (Сегодня, 22:36) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Барселона»
Поздравляю...Местами был очень хороший футбол...Спартаку нужно обязательно удержать Промеса и еще три человека...Опорный и два крайних защитника...Купите Фернандеса у ЦСКА и Денисова у ЛОКО...Будет дрим тим...Уж в Росии точно!!!


--------------------
Всегда объективен и адекватен!!!!!!!!!
"Филатов его породил,я его убью!"-Ю.П.Семин
Регистрация: 12.05.2010
№226 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 22:35) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Поздравляю принципиальных соперников! Заслуженно.
Будем догонять!
Регистрация: 10.10.2006
№225 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 22:34) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
болеем теперь за Цска, уж больно Игорю рекордов дальнейших хочется пожелать...
Регистрация: 14.03.2010
№224 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 22:34) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Просто не понимаю что сейчас делать. Просто отвык.


Ждать последних 3 туров и наслаждаться этим чемпионством с миллионами болельщиков Спартака по всей России (и за ее пределами).

Эти 3 тура "на бис". Для Карреры. Для футболистов.
Для нас, чтобы всё это прочувствовать до глубины души.


--------------------
Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
№223 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 22:30) #
  • +7
  •  (7)
online

Цитата: Black Fox
Поздравляю. На следующие 15 лет без побед будет что вспомнить.

Спасибо конечно..Но , что-то далеко ты заглядываешь.
Спартак команда может и не будет становится каждый год чемпионом, но то что КБ на сегодня самые перспективные и успешные это факт.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№222 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 22:29) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: лысый
В доме напротив похоже конь живет, пусть удавится от зависти!

laughing laughing weary
Регистрация: 13.03.2012
№221 Написал: Todd (Сегодня, 22:28) #
  • +8
  •  (8)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Друг( болельщик зенита ) года 3 назад обещал жениться на девушке, когда Спартак станет чемпионом. Думаю яростнее её в этом году фанатов не было smile


--------------------
Питерский газовик. отнимем газ, у вас.
Регистрация: 26.02.2016
№220 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 22:27) #
  • +6
  •  (6)
online

Цитата: utekay
и чемпионат у нас тухлое гавно, и чемпион соответствующий

С золотом Великого Спартка, Костья!

Сегодня случился тотальный и смачный Оукб для все болеющих против!


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№219 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 22:27) #
  • +7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хочу сказать спасибо за поздравление всех адекватных болельщиков других клубов!!!
Регистрация: 30.07.2014
№218 Написал: Распутин (Сегодня, 22:27) #
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: utekay
и чемпионат у нас тухлое гавно, и чемпион соответствующий

и ты щегол 32раз....
Регистрация: 2.04.2017
Вернуться назад   1 2 3 4 5 6 7 8 9   Следующая страница
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.