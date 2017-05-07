"Спартак" попал в первую корзину жеребьёвки Лиги чемпионов

После того, как первая волна радости от чемпионства "Спартака" схлынула, болельщики могут прикинуть, что ждёт их в светлом будущем. Так вот, на правах чемпионов России красно-белые будут посеяны в первую корзину при жеребьёвке Лиги чемпионов и гарантировано сыграют осенью 6 матчей в главном турнире планеты.