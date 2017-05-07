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"Спартак" попал в первую корзину жеребьёвки Лиги чемпионов

После того, как первая волна радости от чемпионства "Спартака" схлынула, болельщики могут прикинуть, что ждёт их в светлом будущем. Так вот, на правах чемпионов России красно-белые будут посеяны в первую корзину при жеребьёвке Лиги чемпионов и гарантировано сыграют осенью 6 матчей в главном турнире планеты.
Теги: Спартак
Сегодня, 21:30
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25
(7)
№25 Написал: пушкин спб (Сегодня, 22:41) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
болельщики могут прикинуть, что ждёт их в светлом будущем.

Здесь имеется ввиду светлое будущие болельщиков других команд, вытекающее их "светлого будущего" спартаковских болел в Лиге чемпионов, не надо путать.
Регистрация: 14.11.2012
№24 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:29) #
  • -3
  •  (3)
online

Цитата: петя365
В том то и дело, что этим двум цена - копейка на двоих
Они с Тереком одинаковые

Ну да. Терек просто рад что побеждает часто довольно сильный клуб. Эти же готовы обосрать с ног до головы в любо время дня и ночи. Но как говорится бог шельму метит. Бестрофейник он, несчастный. Но пусть хоть поучаствует раз украл у нас первую корзину.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№23 Написал: Quincy (Сегодня, 22:23) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Цитата: Quincy
Манчейстер все что можно провалил,вот и бьется Моуриньо чтобы не выгнали

ну вы то ничего не боитесь...молодцы...

НУ,МЫ ТО ДЕСЯТИКРАТНЫЕ ЧЕМПИОНЫ! stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 2.09.2016
№22 Написал: петя365 (Сегодня, 22:21) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: yuri
Его там очков копейка .Меньше всех, впрочем как и Терека.

В том то и дело, что этим двум цена - копейка на двоих
Они с Тереком одинаковые
Регистрация: 7.05.2017
№21 Написал: Black Fox (Сегодня, 22:18) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Quincy
Манчейстер все что можно провалил,вот и бьется Моуриньо чтобы не выгнали

ну вы то ничего не боитесь...молодцы...


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№20 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:17) #
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  •  (4)
online

Цитата: петя365
но тут он первый по праву, а Терек второй

В первой корзине то по праву? Его там очков копейка .Меньше всех, впрочем как и Терека.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№19 Написал: Quincy (Сегодня, 22:17) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Для Манчестер Юнайтед рентабельно, а для вас нет?

Манчейстер все что можно провалил,вот и бьется Моуриньо чтобы не выгнали,ему в чемпионате изначально не светило,вот они и выбрали себе приоритет,Спартак выбрал свой приоритет,все просто
Цитата: freddyk
Я же говорю , если играть не умеешь не поможет ничего. А насчёт судейской помощи, так и Спартак грешил этим. Умышленной или нет это не в нашей компетенции судить, и не в вашей.

два пенальти за весь сезон пробили,а в наши ворота в три раза больше и то все в концовке когда уже задел был,чтобы вам так "помогали" в новом сезоне:по командной игре,по желанию,самоотдаче,прессингу,
никто даже близко не показал в чемпионате такой игры,все закономерно и главная заслуга в этом тренерская!
Регистрация: 2.09.2016
№18 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 22:14) #
  • 0
  •  (6)

Цитата: yuri
Не будь наивным, этот воровской от рождения клубешник , спер и был таков.


На какие деньги шикуете, неумытые? И как это в нищей стране город дарит административному клубешнику стадион за лярд евро?
Регистрация: 6.10.2009
№17 Написал: петя365 (Сегодня, 22:08) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: yuri
воровской от рождения клубешник , спер и был таков.

Один из двух самых омерзительных клубов России, но тут он первый по праву, а Терек второй
Регистрация: 7.05.2017
№16 Написал: freddyk С- Петербург (Сегодня, 22:03) #
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Gor68
Уверен? Мы вот из первой корзины в этом году попали, по сути, в "группу смерти". Так что все относительно.


Относительно это да, особенно касаемо наших клубов. smirk
Регистрация: 15.03.2012
№15 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:03) #
  • -7
  •  (9)
online

Цитата: Black Fox
Ждем от болельщиков Спартака благодарностей в адрес Ростова, Зенита и Краснодара, благодаря которым Россия заняла 7 место в таблице коэффициентов, которое дает право заявить чемпиона страны в первую корзину. Но вряд ли дождемся...

Не будь наивным, этот воровской от рождения клубешник , спер и был таков.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№14 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 22:01) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: freddyk
Ясен пень четвёртая слабей первой. Считай к грандам в группу вы уже не попадёте

Уверен? Мы вот из первой корзины в этом году попали, по сути, в "группу смерти". Так что все относительно. wink
Регистрация: 22.09.2009
№13 Написал: freddyk С- Петербург (Сегодня, 22:01) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Quincy
это только когда уже отрыв вырос,но согласись долго цеплялись прибегая к судейской помощи,но сегодня без вопросов,да и поводов честно говоря Терек не дал


Я же говорю , если играть не умеешь не поможет ничего. А насчёт судейской помощи, так и Спартак грешил этим. Умышленной или нет это не в нашей компетенции судить, и не в вашей.
Регистрация: 15.03.2012
№12 Написал: Black Fox (Сегодня, 22:00) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Quincy
что для Спартака ЛЧ главный приоритет,потому что там можно заработатьи это самый престижный турнир Европы,а Краснодару и Ростову неискушенными ЕК для них и ЛЕ праздник,но финансово если чисто в ЛЕ играть это не рентабельно,

Для Манчестер Юнайтед рентабельно, а для вас нет?


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№11 Написал: Quincy (Сегодня, 21:55) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: freddyk
Ясен пень четвёртая слабей первой. Считай к грандам в группу вы уже не попадёте. А насчёт кабинетов- сегодня очередной пример, ни кабинеты и не бабло играет в футбол.

это только когда уже отрыв вырос,но согласись долго цеплялись прибегая к судейской помощи,но сегодня без вопросов,да и поводов честно говоря Терек не дал
Регистрация: 2.09.2016
№10 Написал: freddyk С- Петербург (Сегодня, 21:51) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Quincy
что касается корзин,так там неизвестно какая слабее,а вот за 3 места со следующего сезона,вот за это СПАСИБО,вне зависимости от того кто попадет!Это вы привыкли ждать помощи от судей,от кабинетов,а Спартак надеялся всегда только на себя!


Ясен пень четвёртая слабей первой. Считай к грандам в группу вы уже не попадёте. А насчёт кабинетов- сегодня очередной пример, ни кабинеты и не бабло играет в футбол.
Регистрация: 15.03.2012
№9 Написал: Quincy (Сегодня, 21:49) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Если бы вы надеялись только на себя, то не то что в первую корзину не попали бы, но даже и в групповой этап, потому что очков в еврокубках от вас в общую копилку был мизер.

ну какой же ты непробиваемый,попадают не за количество очков,а за чемпионство,мы вам твердим это последние несколько лет,что для Спартака ЛЧ главный приоритет,потому что там можно заработатьи это самый престижный турнир Европы,а Краснодару и Ростову неискушенными ЕК для них и ЛЕ праздник,но финансово если чисто в ЛЕ играть это не рентабельно,Спартак за один выход в группу заработает порядка 20 млн
Регистрация: 2.09.2016
№8 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:49) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Надо усиливаться.
Регистрация: 12.02.2013
№7 Написал: владимирович_3 (Сегодня, 21:49) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
хорошо

пацаны приходите играть WORLD OF TANKS игра хорошая советою играть колко не случайте малолеток и раков
Регистрация: 22.04.2017
№6 Написал: Black Fox (Сегодня, 21:43) #
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Quincy
Это вы привыкли ждать помощи от судей,от кабинетов,а Спартак надеялся всегда только на себя!

Если бы вы надеялись только на себя, то не то что в первую корзину не попали бы, но даже и в групповой этап, потому что очков в еврокубках от вас в общую копилку был мизер.


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№5 Написал: Quincy (Сегодня, 21:39) #
  • +3
  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Ждем от болельщиков Спартака благодарностей в адрес Ростова, Зенита и Краснодара, благодаря которым Россия заняла 7 место в таблице коэффициентов, которое дает право заявить чемпиона страны в первую корзину. Но вряд ли дождемся...

Мы не на кого не надеялись,что в чемпионате сами за счет побед с прямыми конкурентами,благодаря чему стали чемпионами и попали напрямую в группу в ЛЧ,а что касается корзин,так там неизвестно какая слабее,а вот за 3 места в ЛЧ со следующего сезона,вот за это СПАСИБО,вне зависимости от того кто попадет!Это вы привыкли ждать помощи от судей,от кабинетов,а Спартак надеялся всегда только на себя!
Регистрация: 2.09.2016
№4 Написал: art83 (Сегодня, 21:38) #
  • -6
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не поможет.
Регистрация: 17.09.2010
№3 Написал: freddyk С- Петербург (Сегодня, 21:38) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Ну это, конечно Спартаку аванс. Тут то точно чужими ногами.( в отличие от чемпионства, конечно)
Регистрация: 15.03.2012
№2 Написал: Black Fox (Сегодня, 21:34) #
  • -11
  •  (29)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ждем от болельщиков Спартака благодарностей в адрес Ростова, Зенита и Краснодара, благодаря которым Россия заняла 7 место в таблице коэффициентов, которое дает право заявить чемпиона страны в первую корзину. Но вряд ли дождемся...


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№1 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 21:33) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Опаньки!
Регистрация: 11.06.2016
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