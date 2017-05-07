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Денис Глушаков поёт гимн "Спартака", забравшись на забор с гитарой и миллеровским чудо-напитком (видео)

Капитан "Спартака" отжигает в своём инстаграме, забравшись на забор с гитарой и чудодейственным напитком. ВИДЕО здесь.
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 21:44
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24
(7)
№24 Написал: oksva Спб (Сегодня, 23:06) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
во добайоб то...

бомжонок , заблудился ? рукоблудишь от горя ?


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№23 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:59) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
во добайоб то...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№22 Написал: пушкин спб (Сегодня, 22:36) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Кто-нибудь видел когда, как Месси или Руни отмечали чемпионство подобным образом??
А говорят надо брать пример с великих. Но это не про спартак.
Регистрация: 14.11.2012
№21 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 22:29) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Стратег
Спартак заслужил чемпионство, единственный, кого не хочется поздравлять, это Глушаков. Многие помнят, как передаче «Удар головой» полузащитник тогда ещё московского Локомотива Денис Глушаков признался в ненависти к московскому Спартаку. Футболист он хороший, не поспоришь, но человек скользкий и лживый.

Болеешь за Локо и болей на здоровье, а с Денисом мы сами разберемся.
Регистрация: 20.03.2014
№20 Написал: Voland г.Москва (Сегодня, 22:23) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Денис - наш Капитан!!!


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Но не надо хоронить эту команду. Она ещё покажет себя на следующих крупных турнирах. (c) Фурсенко
Регистрация: 23.07.2007
№19 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 22:20) #
  • -2
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Стратег
Спартак заслужил чемпионство, единственный, кого не хочется поздравлять, это Глушаков. Многие помнят, как передаче «Удар головой» полузащитник тогда ещё московского Локомотива Денис Глушаков признался в ненависти к московскому Спартаку. Футболист он хороший, не поспоришь, но человек скользкий и лживый.

иди на вырезано-->вырезано просто)))
Регистрация: 3.11.2016
№18 Написал: Блаженный Ташкент (Сегодня, 22:19) #
  • +4
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: igorspartak
ЗАВТРА на работу я пожарный.ВСЕХ КБ С ПОБЕДОЙ

Вот истиный спартаковец - на красной-белой машине рассекаешь! smiley
Регистрация: 18.04.2010
№17 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 22:17) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Локомотив»
Спартак заслужил чемпионство, единственный, кого не хочется поздравлять, это Глушаков. Многие помнят, как передаче «Удар головой» полузащитник тогда ещё московского Локомотива Денис Глушаков признался в ненависти к московскому Спартаку. Футболист он хороший, не поспоришь, но человек скользкий и лживый.
Регистрация: 29.10.2010
№16 Написал: Блаженный Ташкент (Сегодня, 22:16) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: moroal75
Поздравляю с чемпионством. Если бы не слабые кони и Зина,не видать вам чемп. Это ФАКТ!!!!!!

И еще один факт - если б все эти годы Спартак не болел, хрен бы кто-то из вас стал чемпионом.
С долгожданным выздоровлением, Спартак!
Регистрация: 18.04.2010
№15 Написал: vlees...... (Сегодня, 22:14) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кстати че там в банке?слезы Плаческу?))))))))
Регистрация: 27.04.2017
№14 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 22:10) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
МЫ ЧЕМПИОНЫ.а бомжи опять поднасрали не так планировал отметить,ЗАВТРА на работу я пожарный.ВСЕХ КБ С ПОБЕДОЙ

moroal75,
иди проспись


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№13 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 22:03) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: moroal75
Поздравляю с чемпионством. Если бы не слабые кони и Зина,не видать вам чемп. Это ФАКТ!!!!!!


Слабый Локомотив забыл. Зенит с ЦСКА по чемпионскому графику набора очков в последние годы идут. Это мы за 3 тура до конца свой же рекорд РФПЛ по набранным повторили.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№12 Написал: vlees...... (Сегодня, 22:03) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
laughing еее думаю никто не ждал такого подарка от терека
Регистрация: 27.04.2017
№11 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 22:01) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
КАПИТАН, МЫ ЧЕМПИОНЫ!!!! СПАСИБО РЕБЯТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!


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SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008
№10 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 21:59) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Он бухой или просто на эмоциях после трудного сезона и достойного завершения? smile

Глушак - один из главнеших творцов этой ПОБЕДЫ!!!
Лучший игрок чемпа!!!
Регистрация: 11.06.2016
№9 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 21:58) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
С заслуженным ЧЕМПИОНСТВОМ тебя, КАПИТАН!!!!!!!!!!!!!! СПАСИБО ТЕБЕ!!!!!
Регистрация: 13.03.2012
№8 Написал: moroal75 Dzerginsk (Сегодня, 21:57) #
  • -6
  •  (14)
Болеет за:
«Локомотив»
Поздравляю с чемпионством. Если бы не слабые кони и Зина,не видать вам чемп. Это ФАКТ!!!!!!
Регистрация: 18.11.2014
№7 Написал: Батяня Сочи (Сегодня, 21:55) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Ден вместе с Промесом и Комбариком заслужили это счастье больше других. Пришли в смутное время и начали пахать, как черти; не поддались на чужие бабки; выстояли и вытерпели, когда казалось, что чемпионств на нашем веку больше не будет. Достойный капитан лучшего клуба России!


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Жизнь надо прожить так, чтобы голуби, пролетая над твоим памятником, терпели из уважения.
Регистрация: 10.08.2012
№6 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:52) #
  • +4
  •  (8)
online

Заслужил! Красаучег!

МЫ ЧЕМПИОНЫ!!!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№5 Написал: Quincy (Сегодня, 21:52) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кэп красавчик!
Регистрация: 2.09.2016
№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 21:51) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Глушак в соплище joy я тоже так хочу!

Куда плять залезть?))) МЫ ЧЕМПИОНЫ!!!!!!


Спасибо всем


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!!*****
Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:48) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Красава.
Регистрация: 12.02.2013
№2 Написал: Br.Li (Сегодня, 21:48) #
  • +2
  •  (6)

smile А гитару то, для чего взял?
Регистрация: 21.08.2014
№1 Написал: Викторис (Сегодня, 21:48) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
МЫ ЧЕМПИОНЫ
Регистрация: 8.04.2017
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