Квинси Промес выложил коллаж в честь чемпионства "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес в инстаграме опубликовал праздничный коллаж в честь чемпионства красно-белых."Спартак" стал чемпионом России после того, как "Зенит" проиграл "Тереку" в матче 27-го тура чемпионата России.