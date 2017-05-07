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Квинси Промес выложил коллаж в честь чемпионства "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес в инстаграме опубликовал праздничный коллаж в честь чемпионства красно-белых.

"Спартак" стал чемпионом России после того, как "Зенит" проиграл "Тереку" в матче 27-го тура чемпионата России.

Квинси Промес выложил коллаж в честь чемпионства "Спартака"
Теги: Промес Спартак
Сегодня, 23:20
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