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Александр Мостовой: «Спартак» - чемпион, и всё этим сказано!
Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой в интервью для Rusfootball.info прокомментировал 10-е чемпионство своей бывшей команды.
Какие итоги можно подвести для «Спартака» по этому сезону?
- Ну знаете, победителя не судят (смеётся). Поэтому здесь ответ короткий и очень простой – «Спартак» чемпион и всё этим сказано! На фоне этого «Зенита» и такого ЦСКА, особенно тех потерь, которые понесли эти коллективы, прежде всего Халк, Муса и др., у красно-белых появился серьёзный шанс, которым команда воспользовалась. Плюс шикарный стадион, шикарная поддержка, огромная армия болельщиков, правильные точечные покупки на трансферном рынке – всё это помогло в достижении такого результата!
Стал ли Массимо Каррера клучевой фигурой в завоевании титула чемпиона страны?
- Исходя из ситуации, в которой был «Спартак», то я думаю, что он, конечно, сыграл свою, скорее всего, ключевую роль. Трудно говорить точно, ведь мы не знаем как всё сейчас обстоит внутри команды, а только смотрим издалека. Ведь Каррера изначально пришёл на роль одного из тренеров по работе с защитниками и многие даже не знали, что он из себя представляет. Ну, думали, пришёл очередной итальянец и всё. Но так сложилось, что оказался в нужное время в нужном месте и сделал «Спартак» чемпионом.
«Спартак» выступит в Лиге Чемпионов. Чего нам ждать от руководства клуба? Возможно, будут какие-то усиления?
- Как я и говорил, и трансферная политика, а так же прекрасный стадион и болельщики должны помочь. «Спартак» будет иметь хорошие шансы на достойное выступление в Лиге Чемпионов.
Другое дело, мы понимаем, что это не отменяет тот факт, что могут искать игроков и кого-то подбирать, так как даже став чемпионом страны, «Спартак» имел много минусов, и не надо уходить от того, что много игр было взято за счёт, так называемого, чемпионского фарта. Небольшие футбольные проблемы, наверняка, надо будет исправлять и от хорошего игрока любого амплуа никто не откажется.
Покинет ли Промес клуб предстоящим летом?
- Насколько я помню, у Квинси ещё действующий контракт до 2021 года. Я думаю, что вряд ли футболист захочет покинуть «Спартак» в момент, когда команде предстоит выступление в Лиге Чемпионов. Ведь его здесь всё устраивает, считается одним из лучших игроков, опять-таки, и по зарплате тоже нигде ему столько не заплатят, если он куда-то уедет. Перейдёт и может столкнуться с банальными проблемами, с которыми уже имели дело многие игроки.
Например, Муса в нашем чемпионате был звездой и уехал в «Лестер» и теперь сидит там в запасе. Одно дело играть в РФПЛ, а другое дело уехать, к примеру, в «Ливерпуль», где таких как Промес ещё 3 игрока будет (смеётся). Думаю, что многие футболисты об этом задумываются и Квинси Промес не исключение.
Какие итоги можно подвести для «Спартака» по этому сезону?
- Ну знаете, победителя не судят (смеётся). Поэтому здесь ответ короткий и очень простой – «Спартак» чемпион и всё этим сказано! На фоне этого «Зенита» и такого ЦСКА, особенно тех потерь, которые понесли эти коллективы, прежде всего Халк, Муса и др., у красно-белых появился серьёзный шанс, которым команда воспользовалась. Плюс шикарный стадион, шикарная поддержка, огромная армия болельщиков, правильные точечные покупки на трансферном рынке – всё это помогло в достижении такого результата!
Стал ли Массимо Каррера клучевой фигурой в завоевании титула чемпиона страны?
- Исходя из ситуации, в которой был «Спартак», то я думаю, что он, конечно, сыграл свою, скорее всего, ключевую роль. Трудно говорить точно, ведь мы не знаем как всё сейчас обстоит внутри команды, а только смотрим издалека. Ведь Каррера изначально пришёл на роль одного из тренеров по работе с защитниками и многие даже не знали, что он из себя представляет. Ну, думали, пришёл очередной итальянец и всё. Но так сложилось, что оказался в нужное время в нужном месте и сделал «Спартак» чемпионом.
«Спартак» выступит в Лиге Чемпионов. Чего нам ждать от руководства клуба? Возможно, будут какие-то усиления?
- Как я и говорил, и трансферная политика, а так же прекрасный стадион и болельщики должны помочь. «Спартак» будет иметь хорошие шансы на достойное выступление в Лиге Чемпионов.
Другое дело, мы понимаем, что это не отменяет тот факт, что могут искать игроков и кого-то подбирать, так как даже став чемпионом страны, «Спартак» имел много минусов, и не надо уходить от того, что много игр было взято за счёт, так называемого, чемпионского фарта. Небольшие футбольные проблемы, наверняка, надо будет исправлять и от хорошего игрока любого амплуа никто не откажется.
Покинет ли Промес клуб предстоящим летом?
- Насколько я помню, у Квинси ещё действующий контракт до 2021 года. Я думаю, что вряд ли футболист захочет покинуть «Спартак» в момент, когда команде предстоит выступление в Лиге Чемпионов. Ведь его здесь всё устраивает, считается одним из лучших игроков, опять-таки, и по зарплате тоже нигде ему столько не заплатят, если он куда-то уедет. Перейдёт и может столкнуться с банальными проблемами, с которыми уже имели дело многие игроки.
Например, Муса в нашем чемпионате был звездой и уехал в «Лестер» и теперь сидит там в запасе. Одно дело играть в РФПЛ, а другое дело уехать, к примеру, в «Ливерпуль», где таких как Промес ещё 3 игрока будет (смеётся). Думаю, что многие футболисты об этом задумываются и Квинси Промес не исключение.
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