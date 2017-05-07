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Александр Мостовой: «Спартак» - чемпион, и всё этим сказано!

Александр Мостовой: «Спартак» - чемпион, и всё этим сказано!Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой в интервью для Rusfootball.info прокомментировал 10-е чемпионство своей бывшей команды.

Какие итоги можно подвести для «Спартака» по этому сезону?

- Ну знаете, победителя не судят (смеётся). Поэтому здесь ответ короткий и очень простой – «Спартак» чемпион и всё этим сказано! На фоне этого «Зенита» и такого ЦСКА, особенно тех потерь, которые понесли эти коллективы, прежде всего Халк, Муса и др., у красно-белых появился серьёзный шанс, которым команда воспользовалась. Плюс шикарный стадион, шикарная поддержка, огромная армия болельщиков, правильные точечные покупки на трансферном рынке – всё это помогло в достижении такого результата!

Стал ли Массимо Каррера клучевой фигурой в завоевании титула чемпиона страны?

- Исходя из ситуации, в которой был «Спартак», то я думаю, что он, конечно, сыграл свою, скорее всего, ключевую роль. Трудно говорить точно, ведь мы не знаем как всё сейчас обстоит внутри команды, а только смотрим издалека. Ведь Каррера изначально пришёл на роль одного из тренеров по работе с защитниками и многие даже не знали, что он из себя представляет. Ну, думали, пришёл очередной итальянец и всё. Но так сложилось, что оказался в нужное время в нужном месте и сделал «Спартак» чемпионом.

«Спартак» выступит в Лиге Чемпионов. Чего нам ждать от руководства клуба? Возможно, будут какие-то усиления?

- Как я и говорил, и трансферная политика, а так же прекрасный стадион и болельщики должны помочь. «Спартак» будет иметь хорошие шансы на достойное выступление в Лиге Чемпионов.

Другое дело, мы понимаем, что это не отменяет тот факт, что могут искать игроков и кого-то подбирать, так как даже став чемпионом страны, «Спартак» имел много минусов, и не надо уходить от того, что много игр было взято за счёт, так называемого, чемпионского фарта. Небольшие футбольные проблемы, наверняка, надо будет исправлять и от хорошего игрока любого амплуа никто не откажется.

Покинет ли Промес клуб предстоящим летом?

- Насколько я помню, у Квинси ещё действующий контракт до 2021 года. Я думаю, что вряд ли футболист захочет покинуть «Спартак» в момент, когда команде предстоит выступление в Лиге Чемпионов. Ведь его здесь всё устраивает, считается одним из лучших игроков, опять-таки, и по зарплате тоже нигде ему столько не заплатят, если он куда-то уедет. Перейдёт и может столкнуться с банальными проблемами, с которыми уже имели дело многие игроки.

Например, Муса в нашем чемпионате был звездой и уехал в «Лестер» и теперь сидит там в запасе. Одно дело играть в РФПЛ, а другое дело уехать, к примеру, в «Ливерпуль», где таких как Промес ещё 3 игрока будет (смеётся). Думаю, что многие футболисты об этом задумываются и Квинси Промес не исключение.
Теги: Спартак Мостовой
Вчера, 23:37
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7
(5)
№7 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 00:51) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
А ведь был хорошим футболистом.

А как специалист и любитель комментировать - г.вно.

Вечно какие-то подвохи ищет...
Это не то, это не так.

То, что Спартак кучу матчей без нападающих играл: без Зе Луиша и Луиса Адриано у него в черепушке не помещается.

А то, что ЦСКА ПРОДАЛ ЗА хорошие деньги Мусу - этот х.р почему-то вспоминает.
А кто его просил продавать? Спартак?

Когда Халк играл, никто че-то не говорил, что у клуба АХ,ЕННОЕ преимущество, потому, что за нее играет ТОП игрок Халк!.

А вот как его не стало, так сразу бедненький Зенит, как же он ослаб, что пизд.ц.

Двойные еб.анные стандартны.

Когда у Спартака покупали в чемпионский год Быстрова - кто-нибудь вякнул?
А когда Веллитона ни за что дисквалифицировали?

Нет, оказывается это не Спартак слабее становился. Это была заслуга команд, которые выигрывали чемпионство.

Когда Титова дисквалифицировали - всем было пох.й.

А когда Еременко наркоты обожрался - все вдруг плакать стали, что бедный ЦСКА такой ослабленный стал, что теперь-то ему тяжело будет за чемпионство бороться.

Мостовой, ИДИ ТЫ НАХ,Й, со своими двуличными высказываниями.


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Регистрация: 10.03.2009
№6 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 00:15) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
ААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!
!!!!! ДОЖИЛИ!!!!!


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№5 Написал: подозрительный тип (Вчера, 23:58) #
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Уррааа!!!
Регистрация: 18.08.2011
№4 Написал: avnik море (Вчера, 23:53) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Уже лучше...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№3 Написал: SHIGA Msk (Вчера, 23:49) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да!


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!!*****
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: Св.Ин v.2 (Вчера, 23:48) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
СПАРТАК ЧЕМПИОН!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 5.03.2017
№1 Написал: MAXim22 Калининград (Вчера, 23:41) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
СПАРТАК ЧЕМПИОН!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 30.07.2014
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