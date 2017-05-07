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"Рома" разгромила "Милан"

"Рома" разгромила "Милан" в матче 35-го тура итальянской Серии А.

Чемпионат Италии

35 тур

"Милан" - "Рома" 1:4

Голы: Пашалич, 76 - Джеко, 8, 28, Эль-Шаарави, 78, Де Росси, 87 (пен).

"Милан": Доннарумма, Де Шильо, Сапата, Палетта, Ванджони (Окампос, 69), Пашалич, Соса (Гомес, 88), Фернандес (Бертолаччи, 46), Сусо, Лападула, Деулофеу.

"Рома": Щесны, Эмерсон, Манолас, Фасио, Жуан, Де Росси, Паредес, Салах, Наингголан (Гренье, 72), Перотти (Эль-Шаарави, 60), Джеко (Перес, 84).

Предупреждения: Ванджони, 48, Лападула, 59, Манолас, 62, Бертолаччи, 62, Окампос, 77.

Удаление: Палетта, 8
Теги: Рома Милан
Вчера, 23:39
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(0)
№1 Написал: nedva Russia (Вчера, 23:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
Может уже китайцы наконец вернут этому недоразумению былую силу и величие?
Регистрация: 23.11.2009
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