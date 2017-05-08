УЕФА поздравил "Спартак" с победой в чемпионате России

УЕФА поздравил "Спартак" с победой в чемпионате России.



"Поздравляем "Спартак" с чемпионством, к которому красно-белые шли более 15 лет. Ждем их осенью на групповом этапе Лиги чемпионов", - говорится в сообщении в твиттере УЕФА.