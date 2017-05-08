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УЕФА поздравил "Спартак" с победой в чемпионате России

УЕФА поздравил "Спартак" с победой в чемпионате России.

"Поздравляем "Спартак" с чемпионством, к которому красно-белые шли более 15 лет. Ждем их осенью на групповом этапе Лиги чемпионов", - говорится в сообщении в твиттере УЕФА.
Теги: Спартак
Сегодня, 01:25
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№3 Написал: скальп (Сегодня, 01:33) #
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мы же не какой нибудь зенит,сам УЕФА за Спартак))
Регистрация: 24.12.2016
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 01:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ждите!


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!!*****
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 01:29) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
А куда мы денемся с подводной лодки? Ждите. Единственная в мире секта, которая дождалась прихода Спасителя - это Спартак.


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Г.С. Орлов: Спартак Чемпион!
Регистрация: 17.10.2016
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