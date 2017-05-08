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Зинедин Зидан: в матче с "Атлетико" нужно будет показать безупречною игру

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал о настрое на второй полуфинальный матч Лиги чемпионов с "Атлетико" (первая игра - 3:0).

"Труднее добиться победы в национальном первенстве или в Лиге чемпионов? Сложный вопрос. Нам предстоят три финала в Примере и один в среду. Мы полностью сконцентрированы. "Реалу" нужно будет в матче с "Атлетико" показать безупречною игру", - цитирует Зидана "Газета.ru" со ссылкой на Marca.
Теги: Зидан Реал
Сегодня, 10:10
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