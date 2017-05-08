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Андрей Тихонов: с качественными игроки можно строить команду, но и Каррера сыграл огромную роль (2)
08:54
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Дмитрий Назаров: "Спартак" - единственная команда, которая выиграет две Лиги чемпионов подряд (23)
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Андрей Червиченко: чемпионство "Спартака" заслуженное (31)
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Мирча Луческу: не думаю, что "Спартак" был лучшим клубом (126)
Мирча Луческу: не думаю, что "Спартак" был лучшим клубом (126)
СМИ: Неймару не удалось убедить Винисиуса Жуниора перейти в "Барселону"
Нападающий "Барселоны" Неймар не смог убедить полузащитника "Фламенго" Винисиуса Жуниора перейти в каталонский клуб.
Как передают испанские СМИ, "Барселона" была близка к соглашению с бразильским футболистом, однако мадридский "Реал" действовал очень активно. Родителей игрока недавно пригласили на спортивную базу "Королевского клуба", после чего они присутствовали на одном из матчей "сливочных" на стадионе "Сантьяго Бернабеу".
Ранее сообщалось, что "Реалу" удалось договориться о покупке игрока: трансфер обойдётся испанскому гранду в € 45 млн, однако с учётом бонусов общая сумма может составить € 61 млн. При этом осуществить переход Винисиус Жуниор сможет лишь после чемпионата мира 2018 года, когда достигнет совершеннолетия.
Чемпионат
Как передают испанские СМИ, "Барселона" была близка к соглашению с бразильским футболистом, однако мадридский "Реал" действовал очень активно. Родителей игрока недавно пригласили на спортивную базу "Королевского клуба", после чего они присутствовали на одном из матчей "сливочных" на стадионе "Сантьяго Бернабеу".
Ранее сообщалось, что "Реалу" удалось договориться о покупке игрока: трансфер обойдётся испанскому гранду в € 45 млн, однако с учётом бонусов общая сумма может составить € 61 млн. При этом осуществить переход Винисиус Жуниор сможет лишь после чемпионата мира 2018 года, когда достигнет совершеннолетия.
Чемпионат
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