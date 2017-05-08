Колумбийский футболист Эдуард Гутьеррес умер после попадания в ДТП

Защитник колумбийского клуба "Атлетико Уила" Эдуард Гутьеррес умер от полученных травм в результате дорожно-транспортного происшествия, информирует El Heraldo. Молодому футболисту был 21 год.



7 мая игрок попал в аварию, за рулем автомобиля была его подруга, машина врезалась в дерево. О состоянии девушки в данный момент не известно. Сообщается, что Гутьеррес умер в госпитале через несколько часов после ДТП.