"Твенте" получит от "Спартака" 500 тысяч евро за помощь Квинси Промеса в чемпионстве

"Спартак" заплатит голландскому "Твенте" бонусную сумму в размере 500 тысяч евро, информирует Voetball International.



Согласно пункту договора по трансферу полузащитника Квинси Промеса эта сумма положена "Твенте" в случае, если футболист поможет красно-белым завоевать чемпионство.



Напомним, голландский хавбек перешел из "Твенте" в "Спартак" в 2014 году. Российской команде трансфер обошелся в 11 млн евро.

