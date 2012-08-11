Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

"Твенте" получит от "Спартака" 500 тысяч евро за помощь Квинси Промеса в чемпионстве

"Спартак" заплатит голландскому "Твенте" бонусную сумму в размере 500 тысяч евро, информирует Voetball International.

Согласно пункту договора по трансферу полузащитника Квинси Промеса эта сумма положена "Твенте" в случае, если футболист поможет красно-белым завоевать чемпионство.

Напомним, голландский хавбек перешел из "Твенте" в "Спартак" в 2014 году. Российской команде трансфер обошелся в 11 млн евро.
Теги: Твенте Спартак Промес
Сегодня, 10:43
Напечатать
10
(3)
№10 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:14) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
На смешные таблетки


--------------------
Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№9 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:43) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: SHIGA
Вчера в чемпионство Спартака у Квинси родился сын!

Спартак Антонович Куинси.


--------------------
Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Г.С. Орлов: Спартак Чемпион!
Регистрация: 17.10.2016
№8 Написал: Sidhe (Сегодня, 11:37) #
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: papont
а Федун полляма в убыток...

Он прям плачет, и отсутствуюшие пальцы пересчитывает! Или спонсоров на ЛЧ считает. как оно?


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№7 Написал: papont СП-б (Сегодня, 11:20) #
  • -8
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вот же как бывает. У всех спартачей праздник, а Федун полляма в убыток.... smile УЕФА бонусом вернет


--------------------
Дуся, я человек, измученный Нарзаном
11.08.12 Зенит-Спартак 5-0
Регистрация: 13.03.2009
№6 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 11:13) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Расплывчато как-то что значит "поможет завоевать чемпионство", посмотреть бы как это прописано и меры определения.


--------------------
"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№5 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 11:06) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sokrates
Спартак - команда богатая, "народная".:) Что там какие-то пол лимона!


Очередной "блеснувший" своим интеллектом, как там у вас клозет скоро окупиться? Денежки федеральные были, по совести отдать бы нужно...
Регистрация: 14.06.2015
№4 Написал: Sidhe (Сегодня, 11:06) #
  • +1
  •  (5)
online

Обычная трансферная строчка, кстати. Сраному Твенте - еще раз - спасибо! laughing В этот раз - за игрока

Цитата: Sokrates
Спартак - команда богатая

А самая нищая команда России уже второй стадион у города украла... Поезд в Севастополь вам не подогнать? Тосно явно лучше. Из города, в который вас Мудко собирался еще отвезти


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№3 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 11:02) #
  • -9
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Спартак - команда богатая, "народная".:) Что там какие-то пол лимона!
Регистрация: 8.09.2012
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 10:58) #
  • +9
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Вчера в чемпионство Спартака у Квинси родился сын!


--------------------
МЫ ЧЕМПИОНЫ!!*****
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 10:50) #
  • +5
  •  (9)
online

РОМАН ОРЕЩУК: РУКОВОДИТЕЛИ "ТВЕНТЕ" СМЕЯЛИСЬ НАД АСХАБАДЗЕФутбольный агент Роман Орещук рассказал о подробностях перехода полузащитника «Твенте» Куинси Промеса в «Спартак».

«Сегодня говорил с руководством «Твенте». Они смеялись над Асхабадзе. Они хотели продать Промеса максимум за 10 миллионов евро, но как-то сторговались за 12», – сообщил агент в своем твиттере.
Регистрация: 20.04.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.