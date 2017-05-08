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СМИ: "Интер" готов платить Симеоне или Конте 15 млн евро за сезон

Руководство "Интера" ищет замену главному тренеру Стефано Пиоли по окончании сезона. В сферу интересов клуба попали наставник "Челси" Антонио Конте и тренер "Атлетико" Диего Симеоне.

Владельцы "Интера" готовы предложить претендентам контракт на сумму в €15 млн за сезон, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на Corriere dello Sport.

Ранее главный тренер "Челси" заявил, что не собирается менять место работы этим летом.
Теги: Интер
Сегодня, 10:57
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