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Виктор Булатов: Федуну воздалось за многолетний труд и миллионные вложения в клуб

Бывший полузащитник "Спартака" Виктор Булатов высказал мнение о чемпионстве красно-белых.

"Приглашение Карреры на пост главного тренера "Спартака" было лотереей для руководства. Ведь могли и промахнуться. Но, видимо, интуиция не подвела. Это большая удача для владельца "Спартака" Леонида Федуна. Можно сказать, что ему воздалось за многолетний труд и миллионные вложения в клуб.

Федун не отступил от своих целей, а работа, проделанная Каррерой, стала вознаграждением за все тяжелые годы. Мне бы хотелось, чтобы итальянец остался в "Спартаке" как можно дольше. Всё идёт по накатанной – есть результат, скоро Лига чемпионов, наверняка летом команда укрепится.

Мне будет интересно посмотреть, как "Спартак" будет выступать в самом престижном футбольном турнире. Может, Каррера и уедет в Европу через год-два, но сейчас он должен остаться", - цитирует Булатова "Чемпионат".
Теги: Булатов Спартак
Сегодня, 11:52
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