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Молодежка "Урала" с тремя удалениями переиграла "Крылья Советов"

В матче 27-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Урал" добился победы над "Крыльями Советов".

Молодежное первенство. 27 тур

"Урал" - "Крылья Советов" - 3:2

Голы: Юсупов, 15, Боровков, 23 (авто.), Ставпец, 69

"Урал": Шубин, Горин, Кочнев, Боровков, Сулейманов (Голубцов, 70), Корелин, Подоксёнов, Серченков, Юсупов, Ставпец, Бугуи

"Крылья Советов": Овсянников, Столяров, Масальский, Лозовик, Богомолов, Киселёв, Ежов, Шамаев (Сланко, 67), Киреев, Дмитрюк (Набатов, 68), Бурюкин

Предупреждения: Сулейманов, 21, Киселёв, 43, Боровков, 44, Юсупов, 52

Удаления: Горин, 12, Боровков, 77, Валиахметов, 81.
Теги: Урал Крылья Советов
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