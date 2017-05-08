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Алексей Никитин: судья так поставил игру - раздавал карточки направо и налево

Защитник "Уфы" Алексей Никитин прокомментировал судейство арбитра Владимира Москалева в матче с "Рубином" в рамках 27-го тура премьер-лиги.

"Проиграли - значит, где-то не дотерпели, не реализовали моменты, а так в целом была равная игра. По горячим следам осталось недовольство решением главного арбитра. Возможно, даже не пенальти, который он поставил, а более мелкие моменты, фолы, которых, как нам показалось, не было.

Почему не получилось сыграть лучше на стандартах? Да, это проблема. Разберемся. Я думаю, что не хватило концентрации. Будем работать. Было много желтых карточек? Судья так поставил - раздавал направо и налево. Из них можно было максимум две или три давать, а он дал девять", - приводит слова Никитина "Медиакорсеть".
Теги: Уфа
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