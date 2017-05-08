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11:20
Андрей Тихонов: с качественными игроки можно строить команду, но и Каррера сыграл огромную роль (2)
Андрей Тихонов: с качественными игроки можно строить команду, но и Каррера сыграл огромную роль (2)
08:54
Сергей Веденеев: по именам составы ЦСКА и "Зенита" сильнее, чем у "Спартака", но они свои очки растеряли (21)
Сергей Веденеев: по именам составы ЦСКА и "Зенита" сильнее, чем у "Спартака", но они свои очки растеряли (21)
02:35
Евгений Бушманов: можно предположить, что "Спартак" надолго станет лидером нашего футбола (17)
Евгений Бушманов: можно предположить, что "Спартак" надолго станет лидером нашего футбола (17)
00:27
Дмитрий Назаров: "Спартак" - единственная команда, которая выиграет две Лиги чемпионов подряд (23)
Дмитрий Назаров: "Спартак" - единственная команда, которая выиграет две Лиги чемпионов подряд (23)
Вчера 23:39
"Рома" разгромила "Милан" (2)
"Рома" разгромила "Милан" (2)
Вчера 23:31
10 творцов 10-го чемпионства «Спартака» (18)
10 творцов 10-го чемпионства «Спартака» (18)
Вчера 23:28
Андрей Червиченко: чемпионство "Спартака" заслуженное (31)
Андрей Червиченко: чемпионство "Спартака" заслуженное (31)
Вчера 23:05
Мирча Луческу: после того, как "Зенит" вышел на первое место, у нас стали возникать проблемы с судейством (55)
Мирча Луческу: после того, как "Зенит" вышел на первое место, у нас стали возникать проблемы с судейством (55)
Вчера 22:55
Олег Романцев: наконец-то я дожил до этого дня (14)
Олег Романцев: наконец-то я дожил до этого дня (14)
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Роман Зобнин: ещё вчера вылетал с "Динамо" в ФНЛ, сегодня - чемпион. Чуть не задушил жену от радости (30)
Роман Зобнин: ещё вчера вылетал с "Динамо" в ФНЛ, сегодня - чемпион. Чуть не задушил жену от радости (30)
Вчера 22:15
Мирча Луческу: не думаю, что "Спартак" был лучшим клубом (126)
Мирча Луческу: не думаю, что "Спартак" был лучшим клубом (126)
Игорь Рабинер напишет книгу "Как возрождали "Спартак"
Известный журналист Игорь Рабинер, автор книги "Как убивали "Спартак" - напишет книгу о золотом сезоне красно-белых "Как возрождали "Спартак".
Он пообещал это болельщику на "Открытие Арене" в прямом эфире репортажа во время стихийного празднования первого за 16 лет спартаковского чемпионства около домашней арены красно-белых.
СЭ
Он пообещал это болельщику на "Открытие Арене" в прямом эфире репортажа во время стихийного празднования первого за 16 лет спартаковского чемпионства около домашней арены красно-белых.
СЭ
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