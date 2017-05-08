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Игорь Рабинер напишет книгу "Как возрождали "Спартак"

Известный журналист Игорь Рабинер, автор книги "Как убивали "Спартак" - напишет книгу о золотом сезоне красно-белых "Как возрождали "Спартак".

Он пообещал это болельщику на "Открытие Арене" в прямом эфире репортажа во время стихийного празднования первого за 16 лет спартаковского чемпионства около домашней арены красно-белых.

СЭ
Теги: Спартак Рабинер
Сегодня, 12:36
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