Игорь Рабинер напишет книгу "Как возрождали "Спартак"

Известный журналист Игорь Рабинер, автор книги "Как убивали "Спартак" - напишет книгу о золотом сезоне красно-белых "Как возрождали "Спартак".Он пообещал это болельщику на "Открытие Арене" в прямом эфире репортажа во время стихийного празднования первого за 16 лет спартаковского чемпионства около домашней арены красно-белых.