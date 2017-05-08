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Томас Тухель может покинуть "Боруссию" из-за конфликта с исполнительным директором

Между главным тренером дортмундской "Боруссии" Томасом Тухелем и исполнительным директором Ханс-Йоахимом Ватцке разросся конфликт.

Инцидент связан с взрывом около автобуса команды перед первым матчем 1/4 Лиги чемпионов с "Монако", который произошел 11 апреля. Встреча была перенесена на следующий день. По итогам противостояния немецкая команда не смогла пробиться в следующий раунд турнира, уступив по сумме двух игр с общим счетом 3:6.

Тренер был недоволен тем, что матч был назначен на следующий день после случившегося. Решение о переносе принимали Ватцке и президент клуба Райнхард Раубалл без участия Тухеля. Наставник "Боруссии" может покинуть клуб раньше, чем истечет контракт, рассчитанный до 2018 года.

Газета.ru
Теги: Тухель Боруссия Д
Сегодня, 14:55
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