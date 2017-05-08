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Войцех Ковалевски: работаю на то, чтобы "Легия" встретилась со "Спартаком" в Лиге чемпионов

Бывший вратарь "Спартака", тренер "Легии" Войцех Ковалевски надеется на то, что его команда встретится со "Спартаком" в Лиге чемпионов.

"Поздравляю всех красно-белых с чемпионством. Я сейчас вхожу в тренерский штаб "Легии" и работаю на то, чтобы встретиться, возможно, со "Спартаком" на групповой стадии Лиги чемпионов.

С таким потенциалом, болельщиками, думаю, "Спартаку" будет очень интересно сыграть в этом турнире. Многим командам будет нелегко на домашней арене "Спартака". Обратил внимание, что у "Спартака" очень хороший коллектив со своими лидерами. Счастлив, что команда добилась этого успеха", - цитирует Ковалевски "Спорт FM".
Теги: Спартак
Сегодня, 15:03
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12
(1)
№12 Написал: AVG Россия (Сегодня, 16:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Red_Dragon
выиграете ЛЕ, тогда и поговорим

Кому твой кубок ЛЕ сдался ? Уважающие себя команды там или вообще не играют или играют молодёжным составом. За этот кубок бьются только Зенит и ЦСКА до кровавых мозолей.На большее вас не то что не хватит , вас там в упор не видят.
Регистрация: 18.11.2016
№11 Написал: скальп (Сегодня, 16:08) #
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online

Цитата: Red_Dragon
Санкт-Галлен и АЕК тоже наверняка работают над этим smile Да и Тосно вышел в ПЛ laughing

вот с Легией как раз цске больше шансов сыграть за попадание в группу если конечно цска пробьется,а там и Мольде с Вардаром подтянутсяsmile
Регистрация: 24.12.2016
№10 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 16:07) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: syamtomov
Цитата: Red_Dragon
ровней ЦСКА и Зениту он не будет, просто клуб для внутреннего потребления

Да понятное дело.
Спартак и не претендует быть РОВНЕЙ Зениту и ЦСКА.
Чтобы ТАКИМ командам быть ровней, нужно, чтобы Спартак Алень или Варелик опять тренировали, но, к счастью, Педун умнее стал и ЭТОГО не случится.
Да и Каррера сказал - "Я ОСТАЮСЬ В СПАРТАКЕ"!

ну и пусть остается. Дело не в Каррере. просто ваши адепты секты называют спам самым титулованным и великим клубом России, хотя он таковым не является! С 1992 года спартак выиграл всего лишь 13 титулов-10 чемпионств, 3 кубка России и ...все! У ЦСКА за это же время-20 титулов, у Зенита как и у спартака тоже 13 титулов, но из них 2 еврокубка. Опять же в личных встречах с ЦСКА у спартака отрицательная статистика, спартак проиграл ЦСКА АБСОЛЮТНО ВСЕ кубковые матчи! Ну какие могут быть еще вопросы по теме самого титулованного клуба России? Это ЦСКА, на 2 месте идет Зенит, спартак всего лишь 3.
Регистрация: 18.03.2017
№9 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 15:53) #
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Цитата: Red_Dragon
ровней ЦСКА и Зениту он не будет, просто клуб для внутреннего потребления

Да понятное дело.
Спартак и не претендует быть РОВНЕЙ Зениту и ЦСКА.
Чтобы ТАКИМ командам быть ровней, нужно, чтобы Спартак Алень или Варелик опять тренировали, но, к счастью, Педун умнее стал и ЭТОГО не случится.
Да и Каррера сказал - "Я ОСТАЮСЬ В СПАРТАКЕ"!
Регистрация: 6.08.2008
№8 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 15:50) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: 13iv74
Цитата: Red_Dragon

выиграете ЛЕ, тогда и поговорим, а пока вы ЦСКА не ровня, про то, что спартак якобы "самый титулованный" клуб России-миф и бред секты, просто посчитай трофеи с 1992 года, будешь НЕприятно удивлен

При всем уважении, с момента создания ЛЧ -Лига Европы стала втопосортным турниром... Старый кубок Уефа было выиграть сложнее, чем Лигу чемпионов, В общем то кубок Уефа и был лигой чемпионов,но ЦСКА и Зенит там не играли в те времена...

Так как ЛЧ ни одному клубу из России не грозит выиграть еще лет 100, то победа в ЛЕ это максимум для российских клубов. ЦСКА доходил до 1/4 ЛЧ - это конечно тоже можно считать успехом и достижением, но кубков за это не дают. Что мешало тому же спартаку выиграть хоть раз КУ/ЛЕ, а не вылетать в 1 же раунде от хрен пойми каких команд?
Регистрация: 18.03.2017
№7 Написал: Black Fox (Сегодня, 15:49) #
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Болеет за:
«Зенит»
Правильно, если кого то Легия в ЛЧ и сможет обыграть, то это будет Спартак blush


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№6 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 15:44) #
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Цитата: Red_Dragon

выиграете ЛЕ, тогда и поговорим, а пока вы ЦСКА не ровня, про то, что спартак якобы "самый титулованный" клуб России-миф и бред секты, просто посчитай трофеи с 1992 года, будешь НЕприятно удивлен

При всем уважении, с момента создания ЛЧ -Лига Европы стала втопосортным турниром... Старый кубок Уефа было выиграть сложнее, чем Лигу чемпионов, В общем то кубок Уефа и был лигой чемпионов,но ЦСКА и Зенит там не играли в те времена...
Регистрация: 22.11.2014
№5 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 15:42) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: syamtomov
Цитата: Red_Dragon
Санкт-Галлен и АЕК тоже наверняка работают над этим smile Да и Тосно вышел в ПЛ laughing

"Мольде" уже радостно ждёт ЦСКА в квалификации ЛЧ! laughing laughing

еще раз повторю: пока спартак не выиграет хотя бы ЛЕ, ровней ЦСКА и Зениту он не будет, просто клуб для внутреннего потребления
Регистрация: 18.03.2017
№4 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 15:41) #
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Цитата: Red_Dragon
Санкт-Галлен и АЕК тоже наверняка работают над этим smile Да и Тосно вышел в ПЛ laughing

"Мольде" уже радостно ждёт ЦСКА в квалификации ЛЧ! laughing laughing
Регистрация: 6.08.2008
№3 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 15:34) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: МАРТ
Цитата: Red_Dragon
Санкт-Галлен и АЕК тоже наверняка работают над этим smile Да и Тосно вышел в ПЛ laughing

..дорогой друхххх..расскажи про последние достижения Великого и Уважаемого в России клуба ЦСКА........или не насилуй клаву...

выиграете ЛЕ, тогда и поговорим, а пока вы ЦСКА не ровня, про то, что спартак якобы "самый титулованный" клуб России-миф и бред секты, просто посчитай трофеи с 1992 года, будешь НЕприятно удивлен smile
Регистрация: 18.03.2017
№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 15:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Red_Dragon
Санкт-Галлен и АЕК тоже наверняка работают над этим smile Да и Тосно вышел в ПЛ laughing

..дорогой друхххх..расскажи про последние достижения Великого и Уважаемого в России клуба ЦСКА........или не насилуй клаву...
Регистрация: 6.09.2013
№1 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 15:18) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Санкт-Галлен и АЕК тоже наверняка работают над этим smile Да и Тосно вышел в ПЛ laughing
Регистрация: 18.03.2017
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