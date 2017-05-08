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Войцех Ковалевски: работаю на то, чтобы "Легия" встретилась со "Спартаком" в Лиге чемпионов
Бывший вратарь "Спартака", тренер "Легии" Войцех Ковалевски надеется на то, что его команда встретится со "Спартаком" в Лиге чемпионов.
"Поздравляю всех красно-белых с чемпионством. Я сейчас вхожу в тренерский штаб "Легии" и работаю на то, чтобы встретиться, возможно, со "Спартаком" на групповой стадии Лиги чемпионов.
С таким потенциалом, болельщиками, думаю, "Спартаку" будет очень интересно сыграть в этом турнире. Многим командам будет нелегко на домашней арене "Спартака". Обратил внимание, что у "Спартака" очень хороший коллектив со своими лидерами. Счастлив, что команда добилась этого успеха", - цитирует Ковалевски "Спорт FM".
"Поздравляю всех красно-белых с чемпионством. Я сейчас вхожу в тренерский штаб "Легии" и работаю на то, чтобы встретиться, возможно, со "Спартаком" на групповой стадии Лиги чемпионов.
С таким потенциалом, болельщиками, думаю, "Спартаку" будет очень интересно сыграть в этом турнире. Многим командам будет нелегко на домашней арене "Спартака". Обратил внимание, что у "Спартака" очень хороший коллектив со своими лидерами. Счастлив, что команда добилась этого успеха", - цитирует Ковалевски "Спорт FM".
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