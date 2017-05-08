Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Леонарду Жардим может возглавить "Арсенал", в случае ухода Венгера

В случае ухода Арсена Венгера главный тренер "Монако" Леонарду Жардим станет главным кандидатом на пост наставника "Арсенала", передает "Газета.ru" со ссылкой на французские СМИ.

Контракт Венгера истекает по окончании сезона. Если он покинет команду, Жардим может занять его место.
Теги: Арсенал Жардим
Сегодня, 15:25
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.