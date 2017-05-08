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16:10
Валерий Газзаев: "Спартаку" необходимо усилить оборону перед выступлением в Лиге чемпионов (1)
Валерий Газзаев: "Спартаку" необходимо усилить оборону перед выступлением в Лиге чемпионов (1)
15:03
Войцех Ковалевски: работаю на то, чтобы "Легия" встретилась со "Спартаком" в Лиге чемпионов (12)
Войцех Ковалевски: работаю на то, чтобы "Легия" встретилась со "Спартаком" в Лиге чемпионов (12)
15:00
От победы над "Зенитом" до поражения "Зенита". Большой путь "Спартака" к юбилейному чемпионству (4)
От победы над "Зенитом" до поражения "Зенита". Большой путь "Спартака" к юбилейному чемпионству (4)
11:20
Андрей Тихонов: с качественными игроки можно строить команду, но и Каррера сыграл огромную роль (4)
Андрей Тихонов: с качественными игроки можно строить команду, но и Каррера сыграл огромную роль (4)
08:54
Сергей Веденеев: по именам составы ЦСКА и "Зенита" сильнее, чем у "Спартака", но они свои очки растеряли (23)
Сергей Веденеев: по именам составы ЦСКА и "Зенита" сильнее, чем у "Спартака", но они свои очки растеряли (23)
02:35
Евгений Бушманов: можно предположить, что "Спартак" надолго станет лидером нашего футбола (17)
Евгений Бушманов: можно предположить, что "Спартак" надолго станет лидером нашего футбола (17)
Леонарду Жардим может возглавить "Арсенал", в случае ухода Венгера
В случае ухода Арсена Венгера главный тренер "Монако" Леонарду Жардим станет главным кандидатом на пост наставника "Арсенала", передает "Газета.ru" со ссылкой на французские СМИ.
Контракт Венгера истекает по окончании сезона. Если он покинет команду, Жардим может занять его место.
Контракт Венгера истекает по окончании сезона. Если он покинет команду, Жардим может занять его место.
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