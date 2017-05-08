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Алексей Маклаков: уверен, что в новом сезоне "Спартак" тоже будет чемпионом

Известный актер Алексей Маклаков прокомментировал досрочное чемпионство "Спартака".

"Я не сомневался, что "Спартак" в этом году станет чемпионом, говорил об этом с первых туров. Вчера не мог смотреть концовку игры "Зенита" и "Терека". Зачем судья добавил шесть минут, так и не понял.

Как и все спартаковские болельщики, ждал финального свистка. Когда он прозвучал, я понял, что такое настоящее мужское счастье, которое несравнимо с проявлением счастья других полов. Мы ждали этого 16 лет.

Отмечать буду по-особенному – готовлю утку. Если получится, то воткну в неё спартаковский флажок и одарю всех членов своей семьи. Устроим застолье.

Буду ждать новый сезон, в котором "Спартак" тоже станет чемпионом, я в этом уверен. Еще очень жду Лигу чемпионов, которая приедет на наш лучший стадион в мире", - цитирует Маклакова "Чемпионат".
Теги: Спартак
Сегодня, 15:30
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№5 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 16:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
простите родился свежий каламбур))

"Кто не болеет за Спартак,
тот м@дак" sunglasses


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№4 Написал: Шмайхель (Сегодня, 16:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Игорь Казьмин
Конечно все Спартаковские болельщики подпишутся под Вашими словами ,но теперь Спартаку будет в сто крат труднее ...ОН ЧЕМПИОН. Пусть ребята попразднуют после сезона а потом также как и сейчас готовятся к НОВОМУ сезону....

Хорошие и правильные слова! Ну, а погани бомжиной, можно только пожелать самоубиться о ближайшую стену. Хер вам,а не ЛЧ ,второй год подряд и пусть газомельник все волоса на собственной жопе вырвет от досады,как и местные помоечники.СПАРТАК - ЧЕМПИОН!!!


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Настоящий датский вратарь!
Регистрация: 24.04.2017
№3 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 15:53) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Если Федун и дальше будет так работать с судьями то вернее всего и дальше свинорылые будут первыми!
Регистрация: 5.04.2017
№2 Написал: Black Fox (Сегодня, 15:51) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Да вообще-вообще всегда теперь будет. Прапорщик гарантируэ, инфа 146%


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 15:47) #
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online

Конечно все Спартаковские болельщики подпишутся под Вашими словами ,но теперь Спартаку будет в сто крат труднее ...ОН ЧЕМПИОН. Пусть ребята попразднуют после сезона а потом также как и сейчас готовятся к НОВОМУ сезону....Газпром сделает выводы ,но эти люди на верное не понимают , что не всё можно купить за народные деньги... ВСЕХ С ПОБЕДОЙ.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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