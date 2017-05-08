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Гендиректор "Тосно": мы можем обыграть любую команду премьер-лиги

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко прокомментировал выступление команды в текущем сезоне. Клуб из Ленинградской области досрочно обеспечил себе путевку в Премьер-Лигу.

"Начнём с того, что перед сезоном на нас вообще мало кто ставил. А весной уже ждали, что мы выйдем за шесть туров до конца? Это футбол. Считаю, "Тосно" показал прекрасный результат. Все довольны! Ребята – молодцы, провели игру в Нижнекамске с запредельным настроем и на высоком уровне.

Мы изначально ставили цель занять первое-второе место, и тем не менее помню, как тяжело начинали. Стартовую домашнюю игру с "Химками" свели вничью только в концовке, потом тяжелейшая победа над "Мордовией" при полном преимуществе соперника. А "Динамо" обстучало нам все штанги.

Но именно так, на характере, матч за матчем, мы преодолевали себя, становились командой. А дальше пошло. Даже при отрыве в 8 очков от третьего места, который мы имели перед зимней паузой, расслабляться было рано – в ФНЛ все равны, все отбирают очки друг у друга. Хотя внутренняя уверенность, что выйдем в Премьер-Лигу, к тому времени уже, безусловно, была.

Масштабных перемен не предвидится. У нас хороший коллектив – не видим смысла его разрушать. За счёт коллектива мы и заняли второе место. Да, может, в мастерстве "Тосно" уступает клубам РФПЛ, но команда у нас притёртая, боевая, способная обыграть любую команду элитного дивизиона.

Так что костяк сохраним, хотя изменения, естественно, произойдут. Ведутся переговоры со спонсорами – должен образоваться пул. Что касается смены названия, то разговоры такие ходят. Но не хотелось бы: "Тосно" уже четыре года. Нет, не думаю, что это случится", — цитирует Матюшенко "Sportbox".
Теги: Тосно
Сегодня, 15:38
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(0)
№8 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 16:26) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Хряки, чемпионы судейские не дадут соврать!
Регистрация: 5.04.2017
№7 Написал: нетрал (Сегодня, 16:14) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: Black Fox

А что с Оренбургом?

на вылет..
Регистрация: 26.04.2017
№6 Написал: Black Fox (Сегодня, 16:13) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: нетрал
команде 5 лет ..поля своего нет ..кто спонсор неясно туман...не получилось бы, как с оренбургом..

А что с Оренбургом?


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№5 Написал: нетрал (Сегодня, 16:08) #
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  •  (2)

команде 5 лет ..поля своего нет ..кто спонсор неясно туман...не получилось бы, как с оренбургом..
Регистрация: 26.04.2017
№4 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 15:54) #
  • -4
  •  (4)
online

Главное что появилась ещё одна команда из Ленинградской области которая даст конкуренцию ворам из Питерского Зенита, я не про футболистов и не про жителей из славного города, а про управленцах клуба и города , то же и про управленцах из города и Мэрии Москвы.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№3 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 15:53) #
  • -2
  •  (8)
online

И только одной команде "Тосно" обязательно проиграет дважды?
Регистрация: 30.08.2008
№2 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 15:51) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Red_Dragon
может и не любую, но ОДНУ точно! smileчемпионы подтвердят


Тихонов с тобой согласен.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№1 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 15:43) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
может и не любую, но ОДНУ точно! smileчемпионы подтвердят
Регистрация: 18.03.2017
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