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Гендиректор "Тосно": мы можем обыграть любую команду премьер-лиги
Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко прокомментировал выступление команды в текущем сезоне. Клуб из Ленинградской области досрочно обеспечил себе путевку в Премьер-Лигу.
"Начнём с того, что перед сезоном на нас вообще мало кто ставил. А весной уже ждали, что мы выйдем за шесть туров до конца? Это футбол. Считаю, "Тосно" показал прекрасный результат. Все довольны! Ребята – молодцы, провели игру в Нижнекамске с запредельным настроем и на высоком уровне.
Мы изначально ставили цель занять первое-второе место, и тем не менее помню, как тяжело начинали. Стартовую домашнюю игру с "Химками" свели вничью только в концовке, потом тяжелейшая победа над "Мордовией" при полном преимуществе соперника. А "Динамо" обстучало нам все штанги.
Но именно так, на характере, матч за матчем, мы преодолевали себя, становились командой. А дальше пошло. Даже при отрыве в 8 очков от третьего места, который мы имели перед зимней паузой, расслабляться было рано – в ФНЛ все равны, все отбирают очки друг у друга. Хотя внутренняя уверенность, что выйдем в Премьер-Лигу, к тому времени уже, безусловно, была.
Масштабных перемен не предвидится. У нас хороший коллектив – не видим смысла его разрушать. За счёт коллектива мы и заняли второе место. Да, может, в мастерстве "Тосно" уступает клубам РФПЛ, но команда у нас притёртая, боевая, способная обыграть любую команду элитного дивизиона.
Так что костяк сохраним, хотя изменения, естественно, произойдут. Ведутся переговоры со спонсорами – должен образоваться пул. Что касается смены названия, то разговоры такие ходят. Но не хотелось бы: "Тосно" уже четыре года. Нет, не думаю, что это случится", — цитирует Матюшенко "Sportbox".
"Начнём с того, что перед сезоном на нас вообще мало кто ставил. А весной уже ждали, что мы выйдем за шесть туров до конца? Это футбол. Считаю, "Тосно" показал прекрасный результат. Все довольны! Ребята – молодцы, провели игру в Нижнекамске с запредельным настроем и на высоком уровне.
Мы изначально ставили цель занять первое-второе место, и тем не менее помню, как тяжело начинали. Стартовую домашнюю игру с "Химками" свели вничью только в концовке, потом тяжелейшая победа над "Мордовией" при полном преимуществе соперника. А "Динамо" обстучало нам все штанги.
Но именно так, на характере, матч за матчем, мы преодолевали себя, становились командой. А дальше пошло. Даже при отрыве в 8 очков от третьего места, который мы имели перед зимней паузой, расслабляться было рано – в ФНЛ все равны, все отбирают очки друг у друга. Хотя внутренняя уверенность, что выйдем в Премьер-Лигу, к тому времени уже, безусловно, была.
Масштабных перемен не предвидится. У нас хороший коллектив – не видим смысла его разрушать. За счёт коллектива мы и заняли второе место. Да, может, в мастерстве "Тосно" уступает клубам РФПЛ, но команда у нас притёртая, боевая, способная обыграть любую команду элитного дивизиона.
Так что костяк сохраним, хотя изменения, естественно, произойдут. Ведутся переговоры со спонсорами – должен образоваться пул. Что касается смены названия, то разговоры такие ходят. Но не хотелось бы: "Тосно" уже четыре года. Нет, не думаю, что это случится", — цитирует Матюшенко "Sportbox".
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