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Сергей Юран: на багаже Аленичева команда после зимы провалилась бы

Бывший нападающий "Спартака" Сергей Юран отметил заслуги главного тренера красно-белых Массимо Карреры в чемпионстве команды.

"Какая тут может быть заслуга Аленичева? Если бы Каррера провел только второй круг, или вовсе 10 матчей, тогда можно было о чем-то говорить, но сколько сам Аленичев провел в "Спартаке" в этом сезоне? Какое место он занял в прошлом году?

У Карреры была зимняя предсезонка, а на багаже Аленичева команда провалилась бы", - цитирует Юрана ТАСС.
Теги: Юран Спартак
Сегодня, 15:51
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№8 Написал: скальп (Сегодня, 16:19) #
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online

Цитата: Black Fox
Не получится. Они патриоты Спартака, и в Зенит ни ногой

да ладно тебе,Дзюба для таких "патриотов" давно дорожку протоптал,Червь ваш президент,бляссинг будет доволен smile
Регистрация: 24.12.2016
№7 Написал: Black Fox (Сегодня, 16:17) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: скальп
ну так и скажите Дюкову с Миллером об этом,надо брать мол и Червиченко в презики,всем багажам,багаж будет

Не получится. Они патриоты Спартака, и в Зенит ни ногой blush


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№6 Написал: скальп (Сегодня, 16:13) #
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online

Цитата: Black Fox
Аленичев крут! А его багаж еще круче

ну так и скажите Дюкову с Миллером об этом,надо брать мол и Червиченко в презики,всем багажам,багаж будет joy
Регистрация: 24.12.2016
№5 Написал: AnK. (Сегодня, 16:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
Какой "Багаж" Аленичева?! Сидел угрюмо на тренерской скамейке вместе с "непонятно что делающим в команде" Титовым. Пусть теперь сливает в "Кайрате"
Регистрация: 1.02.2017
№4 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 16:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Аленичев крут!

Базара нет. Как цыгана выгоните - берете этого. Не прогадаете! smile
Регистрация: 8.02.2011
№3 Написал: Black Fox (Сегодня, 16:07) #
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Болеет за:
«Зенит»
Все враки завистника! Аленичев крут! А его багаж еще круче. Нужно избавляться от этого итальяшки, который ни ухожом ни рылом в спартаковском духе не смыслит, и вернуть Легенду.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№2 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 16:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Багаж был тяжёл, но Каррера оказался мужиком крепким и потащил его. Ещё и с ускорением. Теперь надо думать куда девать этот багаж. Массимо, думается, уже задолбался его таскать...
Регистрация: 8.02.2011
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 16:00) #
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"Какая тут может быть заслуга Аленичева? Если бы Каррера провел только второй круг, или вовсе 10 матчей, тогда можно было о чем-то говорить, но сколько сам Аленичев провел в "Спартаке" в этом сезоне? Какое место он занял в прошлом году?

У Карреры была зимняя предсезонка, а на багаже Аленичева команда провалилась бы", - цитирует Юрана ТАСС.

Егорий и нардеп эти твои слова принципиально НЕ ЧИТАЮТ! laughing laughing
Регистрация: 6.08.2008
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