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16:10
Валерий Газзаев: "Спартаку" необходимо усилить оборону перед выступлением в Лиге чемпионов (1)
Валерий Газзаев: "Спартаку" необходимо усилить оборону перед выступлением в Лиге чемпионов (1)
15:03
Войцех Ковалевски: работаю на то, чтобы "Легия" встретилась со "Спартаком" в Лиге чемпионов (12)
Войцех Ковалевски: работаю на то, чтобы "Легия" встретилась со "Спартаком" в Лиге чемпионов (12)
15:00
От победы над "Зенитом" до поражения "Зенита". Большой путь "Спартака" к юбилейному чемпионству (4)
От победы над "Зенитом" до поражения "Зенита". Большой путь "Спартака" к юбилейному чемпионству (4)
11:20
Андрей Тихонов: с качественными игроки можно строить команду, но и Каррера сыграл огромную роль (4)
Андрей Тихонов: с качественными игроки можно строить команду, но и Каррера сыграл огромную роль (4)
08:54
Сергей Веденеев: по именам составы ЦСКА и "Зенита" сильнее, чем у "Спартака", но они свои очки растеряли (23)
Сергей Веденеев: по именам составы ЦСКА и "Зенита" сильнее, чем у "Спартака", но они свои очки растеряли (23)
02:35
Евгений Бушманов: можно предположить, что "Спартак" надолго станет лидером нашего футбола (17)
Евгений Бушманов: можно предположить, что "Спартак" надолго станет лидером нашего футбола (17)
"Анжи" - "Локомотив": стали известны стартовые составы
Менее часа осталось до начала матча 27-го тура РФПЛ "Анжи" - "Локомотив".
"Анжи": Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель, Паршивлюк, Эззатоллахи, Тетрашвили, Хубулов, Яковлев, Прудников, Кацаев.
Запасные: Фильцов, Форбс, Асильдаров, Гасанов, Будковский, Хадарцев, Долгов, Брызгалов, Кудряшов, Лях, Каретник, Георгиевский.
"Локомотив": Гилерме, Фернандеш, Фарфан, Михалик, Игнатьев, Тарасов, И. Денисов, В. Денисов, Кверквелия, Ал. Миранчук, Ари.
Запасные: Коченков, Маргасов, Пейчинович, Майкон, Касаев, Коломейцев, Ротенберг, Шкулетич, Баринов, Галаджан, Ан. Миранчук, Ндинга.
"Анжи": Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель, Паршивлюк, Эззатоллахи, Тетрашвили, Хубулов, Яковлев, Прудников, Кацаев.
Запасные: Фильцов, Форбс, Асильдаров, Гасанов, Будковский, Хадарцев, Долгов, Брызгалов, Кудряшов, Лях, Каретник, Георгиевский.
"Локомотив": Гилерме, Фернандеш, Фарфан, Михалик, Игнатьев, Тарасов, И. Денисов, В. Денисов, Кверквелия, Ал. Миранчук, Ари.
Запасные: Коченков, Маргасов, Пейчинович, Майкон, Касаев, Коломейцев, Ротенберг, Шкулетич, Баринов, Галаджан, Ан. Миранчук, Ндинга.
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