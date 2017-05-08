"Анжи" - "Локомотив": стали известны стартовые составы

Менее часа осталось до начала матча 27-го тура РФПЛ "Анжи" - "Локомотив".



"Анжи": Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель, Паршивлюк, Эззатоллахи, Тетрашвили, Хубулов, Яковлев, Прудников, Кацаев.



Запасные: Фильцов, Форбс, Асильдаров, Гасанов, Будковский, Хадарцев, Долгов, Брызгалов, Кудряшов, Лях, Каретник, Георгиевский.



"Локомотив": Гилерме, Фернандеш, Фарфан, Михалик, Игнатьев, Тарасов, И. Денисов, В. Денисов, Кверквелия, Ал. Миранчук, Ари.



Запасные: Коченков, Маргасов, Пейчинович, Майкон, Касаев, Коломейцев, Ротенберг, Шкулетич, Баринов, Галаджан, Ан. Миранчук, Ндинга.