Серхио Агуэро не хочет переходить в "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не хочет переходить в "Манчестер Юнайтед", сообщает Goal.com.



В переходе нападающего сборной Аргентины заинтересован главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью.



В конце сезона нападающий встретится с главным тренером Хосепом Гвардьолой и обсудит ситуацию.