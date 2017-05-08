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Серхио Агуэро не хочет переходить в "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не хочет переходить в "Манчестер Юнайтед", сообщает Goal.com.

В переходе нападающего сборной Аргентины заинтересован главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью.

В конце сезона нападающий встретится с главным тренером Хосепом Гвардьолой и обсудит ситуацию.
Теги: Агуэро Манчестер Юнайтед Манчестер Сити
Сегодня, 17:45
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