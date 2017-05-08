Владислав Игнатьев: "Локомотиву" нужно быть настырнее и мощнее

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев в перерыве матча 27-го тура чемпионата России против "Анжи" рассказал, почему москвичи не могут распечатать ворота соперника.



"Не хватает ударов по воротам и передач с флангов. Нужно быть настырнее и мощнее", – сказал Игнатьев в эфире телеканала "Наш футбол"