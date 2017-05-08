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"Анжи" и "Локомотив" не забили голов

В матче 27-го тура чемпионата России "Анжи" на своем поле поделил очки с "Локомотивом".

Чемпионат России

27 тур

"Анжи" - "Локомотив" 0:0

"Анжи": Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель, Паршивлюк, Эззатоллахи, Тетрашвили, Хубулов, (Хадарцев, 79), Яковлев, (Будковский, 76), Прудников, (Асильдаров, 17), Кацаев.

"Локомотив": Гилерме, Фернандеш, (Касаев, 76), Фарфан, (Майкон, 46), Михалик, Игнатьев, Тарасов, (Баринов, 58), И. Денисов, В. Денисов, Кверквелия, Ал. Миранчук, Ари.

Предупреждения: Тетрашвили, 22, Баринов, 86, Денисов, 90, Игнатьев, 90+1
Теги: Анжи Локомотив
Сегодня, 18:55
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5
(1)
№5 Написал: Бриг (Сегодня, 19:11) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Безликая ничья.Команды хотели не проиграть и не проиграли...
Регистрация: 21.11.2016
№4 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 19:03) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: ALI BABA
Цитата: РостовПапа
Договорились или нет - вот в чем вопрос

А для чего? Ни тем,ни другим уже ничего не нужно!

Точно. Сезон отыгран для них.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№3 Написал: AnK. (Сегодня, 19:03) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Действительно,не понятно. Такое ощущение,что никому уже ничего не нужно. А как же футбол,болельщики? Никакого уважения. Что судьи,что игроки,что тренеры! Наверное самый паскудный Чемпионат в истории футбола России.
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: ALI BABA Химки (Сегодня, 18:59) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: РостовПапа
Договорились или нет - вот в чем вопрос

А для чего? Ни тем,ни другим уже ничего не нужно!
Регистрация: 9.09.2013
№1 Написал: РостовПапа (Сегодня, 18:55) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ростов»
Договорились или нет - вот в чем вопрос
Регистрация: 18.05.2016
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