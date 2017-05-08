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"Анжи" и "Локомотив" не забили голов
В матче 27-го тура чемпионата России "Анжи" на своем поле поделил очки с "Локомотивом".
Чемпионат России
27 тур
"Анжи" - "Локомотив" 0:0
"Анжи": Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель, Паршивлюк, Эззатоллахи, Тетрашвили, Хубулов, (Хадарцев, 79), Яковлев, (Будковский, 76), Прудников, (Асильдаров, 17), Кацаев.
"Локомотив": Гилерме, Фернандеш, (Касаев, 76), Фарфан, (Майкон, 46), Михалик, Игнатьев, Тарасов, (Баринов, 58), И. Денисов, В. Денисов, Кверквелия, Ал. Миранчук, Ари.
Предупреждения: Тетрашвили, 22, Баринов, 86, Денисов, 90, Игнатьев, 90+1
Чемпионат России
27 тур
"Анжи" - "Локомотив" 0:0
"Анжи": Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель, Паршивлюк, Эззатоллахи, Тетрашвили, Хубулов, (Хадарцев, 79), Яковлев, (Будковский, 76), Прудников, (Асильдаров, 17), Кацаев.
"Локомотив": Гилерме, Фернандеш, (Касаев, 76), Фарфан, (Майкон, 46), Михалик, Игнатьев, Тарасов, (Баринов, 58), И. Денисов, В. Денисов, Кверквелия, Ал. Миранчук, Ари.
Предупреждения: Тетрашвили, 22, Баринов, 86, Денисов, 90, Игнатьев, 90+1
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