"Анжи" и "Локомотив" не забили голов

В матче 27-го тура чемпионата России "Анжи" на своем поле поделил очки с "Локомотивом".



Чемпионат России



27 тур



"Анжи" - "Локомотив" 0:0



"Анжи": Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель, Паршивлюк, Эззатоллахи, Тетрашвили, Хубулов, (Хадарцев, 79), Яковлев, (Будковский, 76), Прудников, (Асильдаров, 17), Кацаев.



"Локомотив": Гилерме, Фернандеш, (Касаев, 76), Фарфан, (Майкон, 46), Михалик, Игнатьев, Тарасов, (Баринов, 58), И. Денисов, В. Денисов, Кверквелия, Ал. Миранчук, Ари.



Предупреждения: Тетрашвили, 22, Баринов, 86, Денисов, 90, Игнатьев, 90+1