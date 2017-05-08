Пусто, но не грустно: "Анжи" и "Локо" обошлись без голов в Каспийске

Чемпионат России



27 тур



Анжи 0-0 Локомотив



"Анжи": Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель, Паршивлюк, Эззатоллахи, Тетрашвили, Хубулов (Хадарцев, 75), Яковлев (Будковский, 71), Прудников (Асильдаров, 11), Кацаев.



"Локомотив": Гилерме, Фернандеш (Касаев, 70), Фарфан (Майкон, 46), Михалик, Игнатьев, Тарасов (Баринов, 58), И. Денисов, В. Денисов, Кверквелия, Ал. Миранчук, Ари.



Предупреждения: Тетрашвили, 14 - Баринов, 81, И. Денисов, 87, Игнатьев, 90+2. Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель, Паршивлюк, Эззатоллахи, Тетрашвили, Хубулов (Хадарцев, 75), Яковлев (Будковский, 71), Прудников (Асильдаров, 11), Кацаев.Гилерме, Фернандеш (Касаев, 70), Фарфан (Майкон, 46), Михалик, Игнатьев, Тарасов (Баринов, 58), И. Денисов, В. Денисов, Кверквелия, Ал. Миранчук, Ари.Тетрашвили, 14 - Баринов, 81, И. Денисов, 87, Игнатьев, 90+2.

Закрывая тур, махачкалинцы и "железнодорожники" отыграли довольно интересный матч, однако голами зрителей не побаловали.рассказывает о сухом сражении на "Анжи-Арене".Один из главных вопросов завершающего матча 27-го тура РФПЛ звучал так: сумел ли ЮрПалыч привести свою команду в боевое состояние после победы в финале Кубка России? Да, с тех пор прошла почти неделя, но в прошлый вторник "Локомотив" добился большого успеха и, по сути, решил свою задачу на сезон. Конечно, у него еще оставалась теоретическая угроза оказаться в зоне стыковых матчей, однако все прекрасно понимали, что такой расклад – это что-то из разряда творчества Александра Беляева или Рэя Брэдбери.А вот "Анжи" было отнюдь не до праздников. Мощный залп "Арсенала", "Крыльев" и "Оренбурга", выигравших свои поединки, резко обострил ситуацию для подопечных Александра Григоряна, оказавшихся всего в трех очках от 14-го места. В такой ситуации представителям Дагестана очень нужна была победа в противостоянии с "Локо".С особым настроем на отчетную встречу наверняка выходил Александр Прудников, ведь зимой он побывал на просмотре в стане "железнодорожников" и, по сути, получил от Семина ярлык профнепригодности. Думается, форварду "Анжи" хотелось доказать наставнику "Локомотива", что тот был неправ.Однако такого шанса Прудников обидным образом лишился. Уже на исходе 10-й минуты он почувствовал недомогание и вынужден был уступить свое место на поле Асильдарову.Вопреки некоторым своим высказываниям, сделанным после кубкового триумфа, Палыч выпустил на газон каспийской арены состав, очень близкий к тому, который выходил биться с "Уралом" в Сочи. И уже один этот факт наводил на мысль о том, что отбывать номер гости отнюдь не собираются.Так оно и оказалось. И даже более того – практически весь первый тайм "красно-зеленые" провели с огромным преимуществом! Они уверенно держали мяч в своих ногах и активно вели наступление на владения Давида Юрченко, демонстрируя свежесть мысли и явное желание победить. Похоже, Семин смог перенаправить радость от большого успеха в позитивное направление, и в Дагестан "Локомотив" прибыл раскрепощенным и жаждущим новых викторий.У "железнодорожников" было все для того, чтобы уйти на перерыв с перевесом в счете. Уже на 5-й минуте Ари после дальнего заброса в центр штрафной "Анжи" выиграл позиционную борьбу и головой скинул мяч на Тарасова, который в жесткой борьбе с опекуном пробил мимо. Чуть позже бразилец уже пяткой вывел на удар Алексея Миранчука, тому оставалось метров с 13-ти попасть в ближний угол, однако именно это полузащитнику "Локо" и не удалось. Из хорошей позиции стрелял Фарфан, но оборонец хозяев успел подставить под мяч ногу. Однако в этом эпизоде перуанцу действительно было непросто поразить ворота, чего не скажешь о моменте на 22-й минуте, когда он из убойного положения умудрился попасть в голкипера!Лишь на финише тайма подшефные Семина немного подсели и позволили сопернику перехватить инициативу. "Анжи" этим приглашением с радостью воспользовался и провел несколько атак, которые, впрочем, трудно назвать опасным. Упоминания стоят разве что классные действия Асильдарова, который на линии штрафной площадки гостей обыграл четверых (!!!) футболистов "Локо", но после этого лишь несильно ткнул мяч в руки Гилерме.Полагаю, Александру Григоряну хватает красноречия, дабы убедить подопечных в том, что они играют не так, как следует. Видимо, именно об этом шел разговор в раздевалке хозяев во время "антракта", потому что на второй тайм вышел совсем другой "Анжи". Махачкалинские футболисты начали действовать гораздо агрессивнее впереди и активно прессинговали оппонентов, не давая им так свободно строить свои атаки, как это было до перерыва.В определенной степени за дагестанцев сыграло и решение Семина, который почему-то сменил Фарфана на Майкона. Джефферсон был заметен и имел шансы отличиться, бразилец же, по большому счету, растворился на поле.Неудивительно, что во второй половине игры ближе к голу были уже подшефные Григоряна. Например, Асильдяров после скидки от Кацаева бил с лету от линии штрафной – мимо. Чуть позже Шамиль совсем немного не поспел к опасному прострелу партнера с правого фланга, а на последних минутах из хорошей позиции отправил мяч прямо в руки голкиперу. С другим острым прострелом от правой бровки справился Гилерме, снявший мяч с ноги у соперника.Но настоящий сэйв Маринато сотворил в другом эпизоде. После подачи углового Эззатоллахи нанес опаснейший удар головой, еще и поймав вратаря сборной России на проивоходе, однако Гилерме сумел дотянуться до мяча и спасти свою команду.У его коллеги во втором тайме работы практически не было. Разве что однажды Юрченко довелось серьезно вступать в игру, когда он вовремя выскочил за пределы штрафной площадки и опередил Ари. Позднее Давид поймал мяч после удара бразильца, однако пропустить в той ситуации можно было разве что при условии дичайшей ошибки голкипера.Ну и в целом "Локомотив" после перерыва редко появлялся в атаке, а выход на поле Баринова с Касаевым на эту тенденцию никак не повлияли. На последних минутах, правда, Алан остро прострелил слева, мяч отскочил к Ари, и тот мог бы хорошо ударить из опасной позиции, но сотворил нечто не особо эстетичное.Последний шанс открыть счет был у хозяев перед самым финальным свитком, когда Эззатоллахи бил со штрафного, однако мяч пришел как раз туда, где располагался Гилерме.В общем, последний матч тура так и не подарил нам голов."Железнодорожников", думается, это вряд ли огорчило – ничья убила даже математическую вероятность того, что "Локо" может опуститься в зону плей-офф, и теперь команда Семина уж точно сделала все, что от нее требовалось.А доволен ли "Анжи"? Трудный вопрос. По лицам "орлов" после окончания встречи нельзя было сказать, что они сильно расстроены. Но четыре пункта отрыва от "Оренбурга" за три тура до завершения чемпионата – вряд ли по-настоящему комфортный задел, и перевести дух подопечным Григоряна пока что точно не удастся.