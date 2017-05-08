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Александр Григорян: закономерная ничья

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян прокомментировал ничью с "Локомотивом" (0:0).

"Закономерная ничья, потому что в первом тайме преимуществом владели гости, а второй тайм остался за нами. Сейчас сложно считать количество имевшихся моментов, возможно, мы были ближе к победе, не знаю... Прудников получил травму на 5-7 минуте и ограничил наши возможности в плане замен. Обидное повреждение, потому что он очень хотел принять участие в этой встрече. Характер повреждения? Не знаю", - сказал Григорян в эфире "Наш футбол".
Теги: Григорян Анжи Локомотив
Сегодня, 19:09
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