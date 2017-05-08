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Юрий Семин: "Локомотиву" явно не хватило сил

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после ничьей в матче 27-го тура чемпионата России против "Анжи" отметил закономерный итог встречи.

"Закономерный счет. В первом тайме мы лучше играли, во втором – "Анжи". "Локомотиву" явно не хватило сил. Кто был сильнее? Все закономерно (улыбается)", - цитирует Семина телеканал "Наш футбол".
Теги: Семин Анжи Локомотив
Сегодня, 19:09
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