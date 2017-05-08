Махфуза Ахтер из Бангладеша избрана в совет ФИФА

Махфуза Ахтер из Бангладеша избрана членом совета Международной федерации футбола (ФИФА) от Азиатской футбольной конфедерации (АФК), информирует AFP.



Ахтер выиграла в голосовании у австралийки Мойи Додд. За Ахтер отдали свои голоса 27 респондентов против 17 у Додд.