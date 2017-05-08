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Махфуза Ахтер из Бангладеша избрана в совет ФИФА

Махфуза Ахтер из Бангладеша избрана членом совета Международной федерации футбола (ФИФА) от Азиатской футбольной конфедерации (АФК), информирует AFP.

Ахтер выиграла в голосовании у австралийки Мойи Додд. За Ахтер отдали свои голоса 27 респондентов против 17 у Додд.
Сегодня, 19:48
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№1 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 20:14) #
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Почему она? Возможно, потому что специалисты из Бангладеш стоят недорого.
Регистрация: 30.08.2008
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