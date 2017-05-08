Сами Хедира: победа над "Монако" будет иметь для меня особенное значение

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с "Монако".



"Для меня все победы важны, но следующая будет иметь особенное значение. У нас с болельщиками общая мечта. Но при этом мы не мечтатели, и готовы тяжело работать, чтобы пройти весь путь. Аллегри очень умный тренер. Он умеет держать команду постоянно собранной даже после таких игр, как с "Монако". Он всегда вносит в состав верные изменения и удачно проводит замены. Он отлично читает игру и четко понимает, что происходит в тот или иной момент матча", - цитирует Хедиру официальный сайт "Ювентуса".