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Тео Эрнандес прошел медосмотр в "Реале"

Защитник "Атлетико" Тео Эрнандес прошел медосмотр в "Реале" и летом переберется в стан "сливочных", сообщает Marca.

Напомним, что у футболиста в контракте прописаны отступные в 24 миллиона евро, которые "королевский клуб" готов отдать за французского игрока.
Теги: Реал Трансферы Атлетико
Сегодня, 01:20
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