Тео Эрнандес прошел медосмотр в "Реале"

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Роман Зобнин: в этом чемпионстве есть заслуга Аленичева (14)
Роман Зобнин: в этом чемпионстве есть заслуга Аленичева (14)
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Массимо Каррера: моя семья – моя крепость (5)
Массимо Каррера: моя семья – моя крепость (5)
Вчера 21:33
Джано Ананидзе посвятил чемпионство "Спартака" своему отцу (2)
Джано Ананидзе посвятил чемпионство "Спартака" своему отцу (2)
Вчера 21:05
СМИ: Мирча Луческу покинет "Зенит" (84)
СМИ: Мирча Луческу покинет "Зенит" (84)
Вчера 20:38
Валерий Карпин: главная причина чемпионства – "Спартак" усилился, а остальные ослабли (34)
Валерий Карпин: главная причина чемпионства – "Спартак" усилился, а остальные ослабли (34)
Вчера 19:48
Махфуза Ахтер из Бангладеша избрана в совет ФИФА (2)
Махфуза Ахтер из Бангладеша избрана в совет ФИФА (2)
Вчера 19:09
Юрий Семин: "Локомотиву" явно не хватило сил (2)
Юрий Семин: "Локомотиву" явно не хватило сил (2)
Вчера 19:09
Александр Григорян: закономерная ничья
Александр Григорян: закономерная ничья
Вчера 18:55
"Анжи" и "Локомотив" не забили голов (9)
"Анжи" и "Локомотив" не забили голов (9)
Вчера 18:14
Борис Рапопорт: на одном желании "Терек" не обыграть (1)
Борис Рапопорт: на одном желании "Терек" не обыграть (1)
Вчера 17:35
Стипе Плетикоса: слава Богу, "Спартак" стал чемпионом (11)
Стипе Плетикоса: слава Богу, "Спартак" стал чемпионом (11)
Вчера 17:05
Александр Тарханов: "Урал" не восстановился психологически после поражения от "Локомотива" (4)
Александр Тарханов: "Урал" не восстановился психологически после поражения от "Локомотива" (4)
Вчера 17:01
Роман Зобнин: как футболист "Спартака", скажу, что мы победим "Локомотив" в Суперкубке (13)
Роман Зобнин: как футболист "Спартака", скажу, что мы победим "Локомотив" в Суперкубке (13)
Вчера 16:25
"Крылья Советов" одержали победу над "Уралом" (12)
"Крылья Советов" одержали победу над "Уралом" (12)
Вчера 16:10
Валерий Газзаев: "Спартаку" необходимо усилить оборону перед выступлением в Лиге чемпионов (7)
Валерий Газзаев: "Спартаку" необходимо усилить оборону перед выступлением в Лиге чемпионов (7)
Вчера 15:03
Войцех Ковалевски: работаю на то, чтобы "Легия" встретилась со "Спартаком" в Лиге чемпионов (30)
Войцех Ковалевски: работаю на то, чтобы "Легия" встретилась со "Спартаком" в Лиге чемпионов (30)
Вчера 15:00
От победы над "Зенитом" до поражения "Зенита". Большой путь "Спартака" к юбилейному чемпионству (9)
От победы над "Зенитом" до поражения "Зенита". Большой путь "Спартака" к юбилейному чемпионству (9)
Тео Эрнандес прошел медосмотр в "Реале"
Защитник "Атлетико" Тео Эрнандес прошел медосмотр в "Реале" и летом переберется в стан "сливочных", сообщает Marca.
Напомним, что у футболиста в контракте прописаны отступные в 24 миллиона евро, которые "королевский клуб" готов отдать за французского игрока.
Напомним, что у футболиста в контракте прописаны отступные в 24 миллиона евро, которые "королевский клуб" готов отдать за французского игрока.
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