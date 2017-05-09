Тео Эрнандес прошел медосмотр в "Реале"

Защитник "Атлетико" Тео Эрнандес прошел медосмотр в "Реале" и летом переберется в стан "сливочных", сообщает Marca.



Напомним, что у футболиста в контракте прописаны отступные в 24 миллиона евро, которые "королевский клуб" готов отдать за французского игрока.