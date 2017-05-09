Джеймс Маккарти привлёк внимание "Ньюкасла"

Полузащитник "Эвертона" Джеймс Маккарти может продолжить карьеру в "Ньюкасле", который в следующем сезоне будет выступать в АПЛ, сообщает Daily Mail.



Ирландец является одной из главных целей для "сорок". Также издание отмечает, что данный трансфер поддерживает наставник "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес, желающий видеть опытного хавбека в составе команды.