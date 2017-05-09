Марио Балотелли может перебраться в "Лас-Пальмас"

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли может продолжить карьеру в Испании, сообщает Cope Canarias.



В услугах футболиста заинтересован "Лас-Пальмас", который готов воспользоваться тем, что у француза истекает соглашение с нынешним клубом уже будущим летом.