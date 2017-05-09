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Марио Балотелли может перебраться в "Лас-Пальмас"

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли может продолжить карьеру в Испании, сообщает Cope Canarias.

В услугах футболиста заинтересован "Лас-Пальмас", который готов воспользоваться тем, что у француза истекает соглашение с нынешним клубом уже будущим летом.
Теги: Балотелли Ницца
Сегодня, 01:22
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№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 02:36) #
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Болеет за:
«Зенит»
обезьянас всегда тянет на пальмас...
и он не француз, а африканец с итальянским гражданством


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
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